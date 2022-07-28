سيباستيان فيتل يعلن اعتزال فورمولا 1 بنهاية الموسم

أعلن الألماني سيباستيان فيتل، سائق أستون مارتين، بطل العالم 4 مرات من قبل، اليوم الخميس، أنه سيسدل الستار على مسيرته في نهاية الموسم الحالي من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وأعرب أستون مارتين، عن ثقته في أن فيتل سيمدد عقده، لكن السائق الألماني قرر إسدال الستار على مسيرته في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكشف فيتل البالغ من العمر 35 عاما عن قرار الاعتزال في بودابست، على هامش مشاركته في سباق جائزة المجر الكبرى مطلع الأسبوع.

وقال فيتل: ”قرار الاعتزال كان من الصعب علي اتخاذه، لقد قضيت الكثير من الوقت في التفكير بشأنه“.

وأضاف: ”في نهاية العام أحتاج لقضاء المزيد من الوقت للتفكير مليا، فيما سأركز عليه بعد ذلك“.

وتابع السائق الألماني: ”من الواضح للغاية بالنسبة لي أنني أب، أريد أن أقضي المزيد من الوقت مع عائلتي“.

وأوضح: ”لكن اليوم لا يتعلق الأمر بالوداع، لكن لكي أقول شكرا للجميع، ولا سيما الجماهير، التي بدون دعمها الشغوف، لم تكن فورمولا-1 لتبقى“.

وفاز فيتل بـ53 سباقا لجائزة كبرى خلال مسيرته، وتم اعتباره على نطاق واسع خليفة للأسطورة مايكل شوماخر، كبطل ألمانيا في سباقات السيارات.

وتوج فيتل بـ4 ألقاب متتالية في بطولة العالم مع ريد بول بين عامي 2010 و2013.

ولم تنجح تجربة فيتل مع فيراري، كما أن مسيرته مع أستون مارتين في الموسمين الماضيين لم يكتب لها النجاح.

وبزغ نجم فيتل في 2008، حينما توج بشكل مفاجئ بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى، مع فريق تورو روسو المتواضع.