لويس هاميلتون: مازالت لدي الكثير بعد 300 سباق

قال لويس هاميلتون سائق مرسيدس ”مازال لدي الكثير“ بعد مشاركته في السباق رقم 300 ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الأحد.

وأصبح هاميلتون البالغ من العمر 37 عاما هو سادس سائق يصل إلى هذا الرقم.

ماكس فرستابن يفوز بسباق فرنسا في فورمولا 1 https://t.co/mlBzYrcTbP pic.twitter.com/zST7Qg69XG — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 24, 2022

وأجاب السائق البريطاني عند سؤاله بعد احتلاله المركز الثاني في جائزة فرنسا الكبرى عن تجديد عقده مع مرسيدس والوصول إلى 400 سباق: ”هذا عدد كبير من السباقات“.

وأضاف: ”أولا أنا ممتن للوصول إلى هذا العدد. مازلت أشعر بالحيوية وأن لدي الكثير. أنا استمتع بما أقدمه“.

ويملك هاميلتون الرقم القياسي لعدد الانتصارات في فورمولا 1 حيث حقق 103 انتصارات إضافة إلى أرقام قياسية أخرى.

لويس هاميلتون يحقق فوزه رقم 100 ويتوج بجائزة روسيا الكبرى https://t.co/wTOHBPdc8J pic.twitter.com/Hqn9CcHm8F — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 26, 2021

ومازال السائق البريطاني دون فوز في 2022 بعد معاناة مرسيدس مع اللوائح الجديدة بعد سيطرته على البطولة في المواسم الثمانية الأخيرة.

وقلل هاميلتون من الحديث عن أهمية مشاركته في السباق رقم 300، لكنه اعترف أنه يعني أكثر مما كان يتوقعه.

وأضاف ”استيقظت هذا الصباح وأنا أشعر بامتنان كبير، وأفكر في كل الأشخاص الذين كانوا معي طيلة هذه الرحلة“.

ووجه الشكر لمجموعة من الأشخاص دعموه منذ أن كان يبلغ 13 عاما بدءا من رون دينيس رئيس مكلارين السابق.