الدنماركي جوناس فينغارد يتوج بطواف فرنسا للدراجات الهوائية

توج الدنماركي جوناس فينغارد متسابق فريق جامبو فيسما بلقب نسخة 2022 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية بعد إجراء المرحلة الأخيرة والتي جرت في باريس بين ديفونس أرينا والشانزلزيه على مسافة 115،6 كيلو متر.

وفاز البلجيكي جاسبر فيليبسين متسابق فريق ألبيسين بالمرحلة الأخيرة قاطعًا مسافة السباق في ساعتين و58 دقيقة و32 ثانية متقدمًا على الهولندي ديلان جروينويغن، والنرويجي ألكسندر كريستوف.

وبعد 21 مرحلة من طواف فرنسا 2022 تمكن الدنماركي جوناس فينغارد متسابق فريق جامبو فيسما وصيف النسخة الماضية من التتويج باللقب، حيث انتزع القميص الأصفر وصدارة الترتيب منذ المرحلة 11 من حامل لقب نسختي 2020 و2021 السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات وحافظ عليها حتى النهاية ليتوج باللقب الأول في مسيرته في طواف كبير.

وحل متسابق فريق الإمارات حامل لقب النسختين الماضيتين في المركز الثاني بفارق 3 دقائق و 34 ثانية في حل البريطاني جيرانت توماس متسابق فريق إينيوس في المركز الثالث بفارق 8 دقائق و 13 ثانية.

وتوج البلجيكي فاوت فان آرت متسابق فريق جامبو فيسما بالقميص الأخضر المخصص للترتيب بالنقاط فيما توج السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات بالقميص الأبيض وأول متسابق شاب في الترتيب العام وتوج الدنماركي جوناس فينغارد الفائز بالطواف أيضا بالقميص المنقط الخاص بالمتسلقين فيما احتل فريق إينيوس المركز الأول في ترتيب الفرق المشاركة .

الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة 21 والأخيرة

1- الدانماركي جوناس فينغارد ( جامبو فيسما ) : 79 ساعة و32 دقيقة و29 ثانية

2 -السلوفيني تادي بوجاتشر ( الإمارات ) : بفارق3 دقائق و34 ثانية

3- البريطاني جيرانت توماس ( إينيوس ) : بفارق 8 دقائق و 13 ثانية

4 – الفرنسي ديفيد جودو ( في دي جي ): بفارق 13 دقيقة و56 ثانية

5 – الروسي ألكساندر فلاسوف ( بورا هانس غروش ) : بفارق 16 دقيقة و37 ثانية

6- الكولومبي نيرو كينتانا ( أركيا سامسيك ): بفارق 17 دقيقة و24 ثانية

7- الفرنسي رومان بارديه ( دي سي إم ):: بفارق 19 دقيقة و2 ثواني

8- الجنوب إفريقي لويس مينتجيس (انترمارشي وانتي جوبيرت ماتيرو): 19 دقيقة و12 ثانية

9 – الكازاخستاني أليكسي لوتزينكو ( أستانا ) : بفارق 23 دقيقة و 47 ثانية

10- البريطاني ادم ييتس ( إينيوس ) : بفارق 25 دقيقة و43 ثانية