وسام الصوص مدرب منتخب الأردن لكرة السلة يتحدث عن تعرضه لاعتداء من بعثة لبنان

قال وسام الصوص مدرب منتخب الأردن لكرة السلة إن أعضاء البعثة الأردنية تعرضت لاعتداء من أفراد بعثة منتخب لبنان، في مقر إقامة المنتخبين في فندق في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وقال وسام الصوص في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: ”جميع أعضاء منتخب لبنان قاموا بمهاجمتي، إضافة لمساعدي ومدرب اللياقة، لا أعلم السبب حتى الآن“.

من جهتها أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أكدت فيه متابعة الأحداث التي وقعت بين أعضاء المنتخبين الأردني واللبناني، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من الاتحاد اللبناني لكرة السلة.

كما قالت صحيفة ”الغد“ الأردنية إن بعثة المنتخب الأردني لكرة السلة، تعرضت لاعتداء من أفراد بعثة منتخب لبنان، وذلك في مقر إقامة الفريقين بالفندق في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

وأضافت أنه تم الاعتداء على رئيس البعثة الأردنية وعدد من أفراد الجهاز الفني بالضرب، مع إشهار أدوات حادة من الجانب اللبناني، وأشارت إلى تدخل الشرطة المحلية، التي حصلت على الإفادات من أفراد البعثة الأردنية.

وكان منتخب لبنان قد فاز على منتخب الأردن 86/85، أمس السبت في نصف نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022 في العاصمة الأندونيسية جاكرتا.

واحتل منتخب الأردن المركز الرابع في كأس آسيا 2022 بعد الخسارة 75/83 أمام نيوزيلندا، في حين احتل منتخب لبنان المركز الثاني بعد الخسارة أمام أستراليا في النهائي بنتيجة 73/75.

واحتفظ منتخب أستراليا باللقب للنسخة الثانية على التوالي، وظلت المنتخبات العربية دون أي تتويج في كأس أمم آسيا لكرة السلة.

ويملك منتخب الصين 16 لقبا، مقابل 5 للفلبين، وثلاثة لإيران، ولقبين لكل من أستراليا وكوريا الجنوبية واليابان.