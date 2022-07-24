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رياضة

شارل لوكلير المتصدر يخرج من سباق فرنسا للسيارات بعد تعرضه لحادث (فيديو)
تاريخ النشر: 24 يوليو 2022 14:12 GMT
تاريخ التحديث: 24 يوليو 2022 14:50 GMT

شارل لوكلير المتصدر يخرج من سباق فرنسا للسيارات بعد تعرضه لحادث (فيديو)

خرج شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو من سباق جائزة فرنسا الكبرى، اليوم الأحد، بينما كان يحتل المركز الأول بين المتنافسين؛ بعد تعرضه لحادث. وفقد لوكلير

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المصدر: رويترز

خرج شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو من سباق جائزة فرنسا الكبرى، اليوم الأحد، بينما كان يحتل المركز الأول بين المتنافسين؛ بعد تعرضه لحادث.

وفقد لوكلير السيطرة على سيارته واصطدمت السيارة بحاجز الإطارات عند أحد المنحنيات في اللفة 18 من السباق الذي يتضمن 53 لفة.

وهذه ثالث مرة يخرج فيها لوكلير من سباق وهو متصدر خلال الموسم الحالي بعد سباقي إسبانيا وأذربيجان.

وبدأ لوكلير سباق اليوم محتلا المركز الثاني في قائمة السائقين بفارق 38 نقطة عن المتصدر الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول الذي أصبح في الصدارة في فرنسا اليوم أيضا.
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