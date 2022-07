شارل لوكلير المتصدر يخرج من سباق فرنسا للسيارات بعد تعرضه لحادث (فيديو)

خرج شارل لوكلير سائق فيراري القادم من موناكو من سباق جائزة فرنسا الكبرى، اليوم الأحد، بينما كان يحتل المركز الأول بين المتنافسين؛ بعد تعرضه لحادث.

وفقد لوكلير السيطرة على سيارته واصطدمت السيارة بحاجز الإطارات عند أحد المنحنيات في اللفة 18 من السباق الذي يتضمن 53 لفة.

Charles LeClerc screaming on the radio after crashing out of the #FrenchGP pic.twitter.com/M720v4jc2p

— Thomas Schlarp (@TSchlarp) July 24, 2022