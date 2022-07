طواف فرنسا: البلجيكي فاوت فان آرت يفوز بالمرحلة الـ20.. وفينغارد يقترب من اقتناص اللقب

تمكن البلجيكي فاوت فان آرت، متسابق فريق جامبو فيسما، من الفوز بالمرحلة الـ20 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، التي كانت عبارة عن سباق فردي ضد الساعة على مسافة 40.7 كيلومتر ربطت بين لاكابيل ماريفال وروكامادور.

وقطع مسافة المرحلة في 47 دقيقة و59 ثانية متقدما بفارق 19 ثانية عن متصدر الترتيب العام وزميله في فريق جامبو فيسما الدنماركي جوناس فينغارد، الذي حل ثانيا، حيث اكتفى السوفيني تادي بوجاتشر، متسابق فريق الإمارات، بالمركز الثالث بفارق 27 ثانية.

🏆 @WoutvanAert wins the stage, Jonas Vingegaard will win the #TDF2022!

🏆 @WoutvanAert remporte l’étape, Jonas Vingegaard va lui remporter le #TDF2022 ! pic.twitter.com/wDTSlG7qYC

— Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2022