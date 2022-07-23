طواف فرنسا: البلجيكي فاوت فان آرت يفوز بالمرحلة الـ20.. وفينغارد يقترب من اقتناص اللقب

تمكن البلجيكي فاوت فان آرت، متسابق فريق جامبو فيسما، من الفوز بالمرحلة الـ20 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، التي كانت عبارة عن سباق فردي ضد الساعة على مسافة 40.7 كيلومتر ربطت بين لاكابيل ماريفال وروكامادور.

وقطع مسافة المرحلة في 47 دقيقة و59 ثانية متقدما بفارق 19 ثانية عن متصدر الترتيب العام وزميله في فريق جامبو فيسما الدنماركي جوناس فينغارد، الذي حل ثانيا، حيث اكتفى السوفيني تادي بوجاتشر، متسابق فريق الإمارات، بالمركز الثالث بفارق 27 ثانية.

وعلى صعيد صدارة الترتيب العام، حسم الدنماركي جوناس فينغارد بشكل كبير الفوز باللقب بعد نهاية المرحلة وحافظ على الصدارة بفارق 3 دقائق 34 ثانية على حامل لقب النسختين الماضيتين السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات، والذي سيكتفي بالمركز الثاني في النسخة الحالية ولقب أفضل متسابق شاب والقميص الأبيض.

ويحتل البريطاني جيرانت توماس متسابق فريق إينيوس المركز الثالث بفارق 8 دقائق و13 ثانية.

وأصبح فينغارد محتاجا فقط لإنهاء المرحلة الأخيرة في باريس دون مشاكل، حيث في الغالب تخصص للاحتفال بالفائزين والصراع على الفوز بالمرحلة دون تنافس بين الأقوياء، وفقط الانسحاب أو سقوط خطير يمنعه من إكمال المرحلة الـ21 ستحرم الدنماركي جوناس فينغارد، متسابق فريق جامبو فيسما، من اللقب.

الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة 20:

1- الدانماركي جوناس فينغارد (جامبو فيسما): 71 ساعة و53 دقيقة و34 ثانية.

2 – السلوفيني تادي بوجاتشر (الإمارات): بفارق3 دقائق و26 ثانية.

3- البريطاني جيرانت توماس (إينيوس): بفارق 8 دقائق.

4 – الفرنسي ديفيد جودو (في دي جي): بفارق 13 دقيقة و56 ثانية.

5 – الروسي ألكساندر فلاسوف (بورا هانس غروش): بفارق 16 دقيقة و37 ثانية.

6- الكولومبي نيرو كينتانا (أركيا سامسيك): بفارق 17 دقيقة و24 ثانية.

7- الفرنسي رومان بارديه (دي سي إم): بفارق 19 دقيقة و2 ثواني.

8- الجنوب أفريقي لويس مينتجيس (إنترمارشي وانتي جوبيرت ماتيرو): 19 دقيقة و12 ثانية.

9 – الكازاخستاني أليكسي لوتزينكو (أستانا): بفارق 23 دقيقة و47 ثانية.

10- البريطاني آدم ييتس (إينيوس): بفارق 25 دقيقة و43 ثانية.