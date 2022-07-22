طواف فرنسا: الفرنسي كريستوف لابورت يفوز بالمرحلة 19

تمكن الفرنسي كريستوف لابورت متسابق فريق جامبو فيمسا من الفوز بالمرحلة 19 التي ربطت بين كاستيلنو – ماغنواك وقاورس على مسافة 188.3 كيلومتر متفوقا في الأمتار الأخيرة بالسرعة النهائية على الجميع.

وقطع المتسابق الفرنسي مسافة السباق في 3 ساعات و 52 دقيقة و4 ثواني متقدما بفارق ثانية عن البلجيكي جاسبر فيليبسن متسابق فريق ألبيسين الذي حل ثانيا والإيطالي ألبيرتو دينيس متسابق فريق دي سي إم الذي حل في المركز الثالث .

وعلى صعيد الترتيب العام والقميص الأصفر حافظ الدنماركي جوناس فينغارد متسابق فريق جامبو فيمسا على الصدارة بفارق 3 دقائق و21 ثانية عن السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات الذي كسب 5 ثواني في مرحلة اليوم وبفارق 8 دقائق عن البريطاني جيرانت توماس متسابقر فريق إينيوس.

وشهدت المرحلة قبل بدايتها انسحاب المتسابق الإسباني إنريك ماس متسابيق فريق موفيستار لإصابته بفيروس كورونا وكان يحتل المركز 11 في الترتيب العام، كما توقفت المرحلة لمدة 5 دقائق تقريبا بسبب وجود متظاهرين.

وستكون المرحلة 20 التي تجرى على شكل سباق فردي ضد الساعة على مسافة 40،7 كيلومتر الفرصة الأخيرة أمام المتنافسين على اللقب، لقلب المعطيات، خصوصا حامل اللقب في النسختين الماضيتين السلوفيني تادي بوجاتشر رغم صعوبة المهمة بسبب فارق 3 دقائق و 21 ثانية ولكون الدنماركي جوناس فينغارد من المتسابقين الجيدين في سباقات ضد الساعة.

الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة 18

1- الدانماركي جوناس فينغارد ( جامبو فيسما ): 71 ساعة و53 دقيقة و34 ثانية

2 -السلوفيني تادي بوجاتشر ( الإمارات ): بفارق3 دقائق و26 ثانية

3- البريطاني جيرانت توماس ( إينيوس ): بفارق 8 دقائق

4 – الفرنسي ديفيد جودو ( في دي جي ): بفارق 11 دقيقة و5 ثوان

5 – الكولومبي نيرو كينتانا ( أركيا سامسيك ): بفارق 11 دقيقة و35 ثانية

6- الجنوب أفريقي لويس مينتجيس (انترمارشي وانتي جوبيرت ماتيرو): 13 دقيقة و43 ثانية

7 – الروسي ألكساندر فلاسوف ( بورا هانس غروش ) : بفارق 14 دقيقة و10 ثوان

8- الفرنسي رومان بارديه ( دي سي إم ): بفارق 16 دقيقة و11 ثانية

9 – الكازاخستاني أليكسي لوتزينكو ( أستانا ) : بفارق 20 دقيقة و24 ثانية

10- البريطاني ادم ييتس ( إينيوس ) : بفارق 20 دقيقة و32 ثانية