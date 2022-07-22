توقف سباق فرنسا للدراجات بسبب مظاهرات

قال القائمون على تنظيم سباق فرنسا للدراجات اليوم الجمعة إن المرحلة 19 من السباق الشهير توقفت لمدة خمس دقائق بسبب وجود متظاهرين على الطريق.

وأضاف المنظمون في بيان ”طلبنا من المتسابقين الإبطاء والتوقف بسبب وجود مظاهرة على الطريق. سيستأنف السباق بنفس الترتيب والفارق الزمني (بين مجموعة الصدارة وبقية المتسابقين): وهو 1:20.

ولم يقدم المنظمون أي تفاصيل إضافية.

ونظمت المظاهرة على بعد نحو 39 كيلومترا من بداية المرحلة 19 والبالغ طولها 188.3 كيلومتر والتي تمتد ما بين كاستيلنو-مانواك وكاور.

انسحاب إنريك ماس

وقال فريق موفيستار اليوم الجمعة إن متسابقه الإسباني إنريك ماس انسحب من سباق فرنسا للدراجات بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا سريع العدوى والانتشار.

وأضاف موفيستار في بيان: ”إنريك ماس لن يبدأ المرحلة 19 من سباق فرنسا للدراجات بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، المتسابق القادم من مايوركا في صحة جيدة“.

وكان ماس (27 عاما) قد احتل المركز السادس في الترتيب العام في سباق فرنسا العام الماضي، واحتل المركز الخامس في 2020، كما سبق له احتلال المركز الثاني في سباق إسبانيا مرتين.

وقبل الانسحاب يحتل ماس المركز 11 في الترتيب العام في نسخة العام الحالي متخلفا بفارق 24 دقيقة وثماني ثوان خلف المتصدر الدنماركي يوناس فينجارد.

وتقام في وقت لاحق اليوم المرحلة 19 من السباق الشهير وتمتد لمسافة 188.5 كيلومتر ما بين كاستيلنو-مانواك وكاور.