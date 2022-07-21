فينغارد وبوغاتشر يتصافحان في لفتة رائعة خلال سباق فرنسا للدراجات (فيديو)

شارك السلوفيني تادي بوغاتشر حامل لقب سباق فرنسا للدراجات مع الدنماركي يوناس فينغارد متصدر الترتيب العام في لحظة رائعة من الروح الرياضية إثر سقوط بوغاتشر خلال المرحلة الـ 18 من أكبر وأهم سباق للرياضة في العالم.

ورغم فوز فينغارد بالمرحلة الـ 18 للسباق التي امتدت إلى مسافة 143.2 كيلومتر بين لورد وهوتاكام وتعزيز صدارته للترتيب العام، يوم الخميس، لكنه كان بطلًا للفتة رائعة عندما سقط بوغاتشر أثناء أحد المنعطفات بينما استمر فينغارد في طريقه.

لكن بعد تقدمه في المرتفع الأخير من المرحلة انتظر قليلًا وأبطأ من سرعته حتى يتعافى بوغاتشر بطل السباق مرتين ويمد يده ليصافحه وكل منهما على متن دراجته.

💥💥 Así fue la caída de Pogacar en pleno descenso antes del último puerto pic.twitter.com/Q76KUH3cER #TDF2022 — MARCA (@marca) July 21, 2022

واحتل بوغاتشر حامل اللقب المركز الثاني بفارق دقيقة واحدة و 4 ثوان عن المتصدر، بينما جاء البلجيكي ”فاوت فان آرت“ زميل فينغارد في فريق غامبو-فيسما في المركز الثالث.

وبات فينغارد قريبًا من الفوز بأول ألقابه في سباق فرنسا للدراجات بعد تصدره الترتيب العام بفارق أكثر من 3 دقائق مع مرحلة الركض فقط ، وأصبح قريبًا من اقتناص أول قميص أصفر.

وتصدر فينغارد عناوين الصحف بلفتته الرائعة وذلك بعد شنه هجومًا قويًا في المرتفع الأخير وابتعد بوغاتشر بعيدًا سريعًا، لكن بعد فترة قلل من سرعته حتى يلحق به منافسه الأبرز وحامل اللقب في لفتة رائعة.

وفي وقت سابق من المرحلة أعلن المتسابق البريطاني كريس فروم الذي سبق له الفوز بالسباق 4 مرات انسحابه من السباق الشهير بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه سيركز خلال الفترة المقبلة على الاستعداد للمشاركة في سباق إسبانيا الذي ينطلق الشهر المقبل.

واحتل فروم متسابق فريق إسرائيل بريمير تيك المركز الثالث في المرحلة الـ 12 هذا العام وهو أفضل أداء له منذ تعرضه لحادث خطير في سباق دوفين في 2019، وتسبب في إصابته بكسور عديدة ما عرض حياته للخطر.

ومع بداية المرحلة الـ 18 من السباق قال فروم (37 عامًا) في تسجيل مصور عبر موقع تويتر: ”بعد أن كشفت الفحوص عن إصابتي بكورونا، فإنني لن أشارك في السباق بداية من اليوم، وأشعر بخيبة أمل بالفعل لعدم تمكني من الوصول إلى باريس والاستمرار حتى نهاية سباق فرنسا، وسأعود إلى وطني الآن، وسأستريح لبضعة أيام قبل العودة والتركيز من جديد على الاستعداد لسباق إسبانيا الذي يقام في وقت لاحق من الموسم الحالي“.