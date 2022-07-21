طواف فرنسا للدراجات.. فينغارد يفوز بالمرحلة 18 ويعزز صدارته للترتيب العام

فاز الدنمركي يوناس فينغارد بالمرحلة 18 لسباق فرنسا للدراجات التي امتدت لمسافة 143.2 كيلومتر بين لورد وهوتاكام ليعزز صدارته للترتيب العام، اليوم الخميس.

واحتل السلوفيني تادي بوجاتشر حامل اللقب المركز الثاني بفارق دقيقة واحدة وأربع ثوان عن المتصدر.

وجاء البلجيكي فاوت فان آرت زميل فينجارد في فريق جامبو-فيسما في المركز الثالث.

وقطع الدنماركي مسافة المرحلة في 3 ساعات و59 دقيقة و50 ثانية، متقدما على السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات الذي حل ثانيا، بفارق دقيقة و4 ثواني فيما حل البلجيكي فاوت فان آوت متسابق جامبو فيسما في المركز الثالث بفارق دقيقتين و10 ثواني.

وشهدت المرحلة عدة محاولات من السلوفيني تادي بوجاتشر لمهاجمة متصدر الترتيب العام الدنماركي جوناس فينغارد، لكن سقوطه في أحد المنحدرات أدى لتراجع محاولاته قبل المرتفع الأخير، كما نجا الدنماركي من السقوط في نفس المنحدر.

🏆💛 Jonas Vingegaard wins in Yellow in Hautacam! 🏆💛 Jonas Vingegaard s’impose en Jaune à Hautacam !#TDF2022 pic.twitter.com/82pWZPs0ZO — Tour de France™ (@LeTour) July 21, 2022

وأدى تادي بوجاتشر ثمن المجهود والسقوط قبل 4 كيلومترات من الوصول لقمة هوتاكان وتأخر عن الدنماركي جوناس فينغارد الذي فاز بالمرحلة وعزز صدارته للترتيب العام، واقترب من الفوز بلقب النسخة الحالية من الطواف.

وعزز جوناس فينغارد صدارته للترتيب العام والقميص الأصفر، ووسع الفارق عن السلوفيني تادي بوجاتشر ل3 دقائق و26 ثانية، كما تمكن من انتزاع القميص المنقط الخاص بالمتسلقين، فيما احتفظ تادي بوجاتشر بالقميص الأبيض لأفضل متسابق شاب، والبلجيكي فاوت فان آوت بالقميص الأخضر الخاص بالترتيب بالنقاط.

الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة 18

1- الدانماركي جوناس فينغارد ( جامبو فيسما ): 71 ساعة و53 دقيقة و34 ثانية

2 -السلوفيني تادي بوجاتشر ( الإمارات ): بفارق3 دقائق و26 ثانية

3- البريطاني جيرانت توماس ( إينيوس ): بفارق 8 دقائق

4 – الفرنسي ديفيد جودو ( في دي جي ): بفارق 11 دقيقة و5 ثواني

5 – الكولومبي نيرو كينتانا ( أركيا سامسيك ): بفارق 11 دقيقة و25 ثانية

6- الجنوب إفريقي لويس مينتجيس (انترمارشي وانتي جوبيرت ماتيرو): 13 دقيقة و43 ثانية

7 – الروسي ألكساندر فلاسوف ( بورا هانس غروش ): بفارق 14 دقيقة و10 ثواني