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رياضة

كريس فروم ينسحب من سباق فرنسا للدراجات بسبب كورونا
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 13:04 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 13:40 GMT

كريس فروم ينسحب من سباق فرنسا للدراجات بسبب كورونا

أعلن المتسابق البريطاني كريس فروم الذي سبق له الفوز بسباق فرنسا للدراجات أربع مرات اليوم الخميس، انسحابه من السباق الشهير بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه

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المصدر: رويترز

أعلن المتسابق البريطاني كريس فروم الذي سبق له الفوز بسباق فرنسا للدراجات أربع مرات اليوم الخميس، انسحابه من السباق الشهير بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأكد أنه سيركز خلال الفترة المقبلة على الاستعداد للمشاركة في سباق إسبانيا الذي ينطلق الشهر المقبل.

واحتل فروم متسابق فريق إسرائيل بريمير تيك المركز الثالث في المرحلة 12 هذا العام، وهو أفضل أداء له منذ تعرضه لحادث خطير عرض حياته للخطر قبل ثلاثة أعوام.

ومع بداية المرحلة 18 من السباق اليوم، قال فروم في تسجيل مصور عبر موقع ”تويتر“ ”بعد أن كشفت الفحوص عن إصابتي بكورونا فإنني لن أشارك في السباق بداية من اليوم“.

وأضاف فروم ”أشعر بخيبة أمل بالفعل لعدم تمكني من الوصول إلى باريس والاستمرار حتى نهاية سباق فرنسا“.

وتابع ”سأعود إلى وطني الآن وسأستريح لبضعة أيام قبل العودة والتركيز من جديد على الاستعداد لسباق إسبانيا الذي يقام في وقت لاحق من الموسم الحالي“.

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