اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا

قال اتحاد محترفي التنس اليوم الخميس إنه ”قرر إلغاء بطولة شنغهاي للأساتذة، وثلاث بطولات أخرى للرجال، كانت مقررة في الصين هذا العام بسبب قيود كورونا المطبقة في البلاد“.

وضمن إجراءات صحية صارمة استضافت الصين دورة الألعاب الشتوية في فبراير/ شباط الماضي، لكن معظم الأحداث الرياضية الدولية الأخرى التي كانت مقررة في البلاد هذا العام إما ألغيت وإما تأجلت.

وقال اتحاد محترفي التنس في بيان ”هذا يعني أنه ثالث إلغاء لبطولات المحترفين في الصين والتي كانت في العادة تقام خلال سبتمبر وأكتوبر والتي أقيمت لآخر مرة في2019 قبل تفشي الجائحة“.