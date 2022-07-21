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رياضة

اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا
تاريخ النشر: 21 يوليو 2022 12:30 GMT
تاريخ التحديث: 21 يوليو 2022 12:45 GMT

اتحاد محترفي التنس يلغي بطولات في الصين بسبب كورونا

قال اتحاد محترفي التنس اليوم الخميس إنه "قرر إلغاء بطولة شنغهاي للأساتذة، وثلاث بطولات أخرى للرجال، كانت مقررة في الصين هذا العام بسبب قيود كورونا المطبقة في

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المصدر: رويترز

قال اتحاد محترفي التنس اليوم الخميس إنه ”قرر إلغاء بطولة شنغهاي للأساتذة، وثلاث بطولات أخرى للرجال، كانت مقررة في الصين هذا العام بسبب قيود كورونا المطبقة في البلاد“.

وضمن إجراءات صحية صارمة استضافت الصين دورة الألعاب الشتوية في فبراير/ شباط الماضي، لكن معظم الأحداث الرياضية الدولية الأخرى التي كانت مقررة في البلاد هذا العام إما ألغيت وإما تأجلت.

وقال اتحاد محترفي التنس في بيان ”هذا يعني أنه ثالث إلغاء لبطولات المحترفين في الصين والتي كانت في العادة تقام خلال سبتمبر وأكتوبر والتي أقيمت لآخر مرة في2019 قبل تفشي الجائحة“.

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