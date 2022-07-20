وزارة الرياضة السعودية تطرح تذاكر بطولة العالم للملاكمة "نزال البحر الأحمر"

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح تذاكر بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل ”نزال البحر الأحمر“ بين بطل العالم الأوكراني أولكسندر أوسيك، وحامل اللقب السابق البريطاني أنتوني جوشوا المقررة إقامتها، في 20 أغسطس (آب) المقبل، في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، إلى جانب جولات أخرى تضم العديد من الملاكمين على هامش هذا النزال.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، اليوم الأربعاء، أن التذاكر ستكون متاحة للبيع عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن أسعارها تبدأ من 375 ريالًا بحسب الفئات المدرجة.

ويُعد ”نزال البحر الأحمر“ من أهم الأحداث الرياضية حول العالم التي ستقام على أرض المملكة، وهو امتداد للعديد من الأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها السعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث تشهد هذه اللعبة نموًا ملموسًا في شعبيتها، بارتفاع نسبة الممارسين لرياضة الملاكمة لـ300%، إضافةً إلى زيادة عدد الصالات الخاصة بهذه اللعبة من 7 إلى 59 صالة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية، أعلنت في التاسع عشر من الشهر الماضي، عن استضافة البلاد لنزال العـودة لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة ”نزال البحر الأحمر“، بين أوسيك وجوشوا، في مدينة جدة يوم 20 أغسطس (آب) المُقبل.

وكانت المواجهة الأُولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أوسيك على جوشوا، في نزال أُقيم، في سبتمبر (أيلول) الماضي، على استاد توتنهام هوتسبير في لندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب جوشوا بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999، عندما واجه البريطاني لينوكس لويس منافسه الأمريكي إيفاندر هوليفيلد.

وقال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن تركي الفيصل: ”نفخر في السعودية باستضافة حدث عالمي وفريد من نوعه في لعبة الملاكمة، وهو ما يؤكد حجم الاهتمام غير المسبوق الذي نحظى به من قبل قيادتنا الرشيدة، والدعم المباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقف خلف كل هذه الاستضافات والأحداث العالمية التي أصبحت السعودية مقرًا لها“.

يُذكر أن نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل الذي سيُقام، في أغسطس (آب) المقبل، يعد ثاني نزال عالمي تستضيفه السعودية، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق في النزال الذي أُقيم في حلبة الدرعية، في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وفاز به البريطاني آنتوني جوشوا متوجًا بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي آندي رويز بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.