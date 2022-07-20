طواف فرنسا: السلوفيني تادي بوجاتشر يفوز بالمرحلة 17

تمكن السلوفيني تادي بوجاتشر، متسابق فريق الإمارات، من الفوز بالمرحلة 17 من طواف فرنسا والتي ربطت بين سان جوردان وبايراغوديس على مسافة 129،7 كيلومتر، بعد صراع في الأمتار الأخيرة مع منافسه الدنماركي جوناس فينغارد، متسابق فريق جامبو فيسما.

وقطع بوجاتشر مسافة المرحلة في 3 ساعات و25 دقيقة و51 ثانية، وحل جوناس فينغارد في المركز الثاني، فيما حل الأمريكي براندون ماكنولتي في المركز الثالث.

وحقق السلوفاني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات فوزه الثالث في النسخة الحالية لطواف فرنسا، والتاسع في النسخ الثلاث الأخيرة.

وشهدت المرحلة صراعا ثنائيا بين المرشحين للفوز بالطواف، السلوفيني تادي بوجاتشر والذي تمكن زملائه المتبقين في فريق الإمارات من عزل المتصدر الدنماركي جوناس فينغارد؛ لتشهد نهاية المرحلة صراعا بينهما حسمها متسابق فريق الإمارات بالسرعة النهائية وكسب بعض الثواني تُمنح للفائز بالمرحلة كحوافز.

وحافظ الدنماركي جوناس فينغارد على صدارة الترتيب العام والقميص الأصفر، لكن الفارق تقلص عن صاحب المركز الثاني تادي بوجاتشر لدقيقتين و18 ثانية، ويحتل البريطاني جرينت توماس المركز الثالث بفارق 4 دقائق و56 ثانية.

وأصبح مصير لقب نسخة 2022 من طواف فرنسا بين جوناس فينغارد وتادي بوجاتشر؛ بعدما ارتفع الفارق عن بقية المتسابقين في ترتيب العشرة الأوائل.

الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة 17:

1- الدانماركي جوناس فينغارد ( جامبو فيسما ) : 67 ساعة و53 دقيقة و54 ثانية

2 -السلوفيني تادي بوجاتشر ( الإمارات ) : بفارق دقيقتين و18 ثانية

3- البريطاني جيرانت توماس ( إينيوس ) : بفارق 4 دقائق و56 ثانية

4 – الكولومبي نيرو كينتانا ( أركيا سامسيك ) : بفارق 7 دقائق و 53 ثانية

5 – الفرنسي ديفيد جودو ( في دي جي ) : بفارق 7 دقائق و57 ثانية

6- الفرنسي رومان بارديه ( دي سي إم ) : بفارق 9 دقائق و 21 ثانية

7- الجنوب إفريقي لويس مينتجيس (انترمارشي وانتي جوبيرت ماتيرو) : بفارق 9 دقائق و 24 ثانية

8- الروسي ألكساندر فلاسوف ( بورا هانس غروش ) : بفارق 9 دقائق و 56 ثانية

9 – البريطاني ادم ييتس ( إينيوس ) : بفارق 14 دقيقة و 33 ثانية

10- الإسباني إنريك ماس ( موفيستار ) : بفارق 16 دقيقة و35 ثانية