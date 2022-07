طواف فرنسا للدراجات الهوائية: الكندي هوغو هول يفوز بالمرحلة الـ16

تمكن الكندي هوغو هول، متسابق فريق إسرائيل بروميير تيش، من الفوز بالمرحلة الـ16 والتي ربطت بين كاركسون وفواكس على مسافة 178،5 كيلومتر، منهيا بشكل رائع محاولة خطف الفوز بشكل فردي في الكيلومترات الأخيرة من المرحلة، محققا أول فوز في مسيرته كمتسابق محترف.

وقطع المتسابق الكندي مسافة المرحلة في 4 ساعات و23 دقيقة و47 ثانية متقدما على الفرنسي فالنتين مادواس متسابق فريق في دي جي بفارق دقيقة و10 ثوانٍ، واحتل المركز الثاني، وحل الكندي مايكل وودز في المركز الثالث بفارق دقيقة و10 ثوانٍ.

ورغم وجود مرتفعات في المرحلة من الدرجة الأولى فشلت محاولات فريق الإمارات في مهاجمة متصدر الطواف الدنماركي جوناس فينغارد، بسبب عطب تقني للبولندي رافال مايكا والذي أدى لبقاء السلوفيني تادي بوجاتشر وحيدا في مواجهة فريق جامبو فيسما.

لكن الثنائي فينغارد وبوجاتشر وسعا الفوارق عن بعض المتسابقين في ترتيب العشرة الأوائل في الطواف، وحافظ الدنماركي على فارق دقيقتين و22 ثانية في الصدارة على السلوفيني.

An emotional win for 🇨🇦 @HugoHoule today…

الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة الـ13:

1- الدنماركي جوناس فينغارد (جامبو فيسما): 64 ساعة و28 دقيقة و9 ثوان.

2 -السلوفيني تادي بوجاتشر (الإمارات): بفارق دقيقتين و22 ثانية.

3- البريطاني جيرانت توماس (إينيوس): بفارق دقيقتين و43 ثانية.

4 – الكولومبي نيرو كينتانا (أركيا سامسيك): بفارق 4 دقائق و15 ثانية.

5 – الفرنسي ديفيد جودو (في دي جي): بفارق 4 دقائق و24 ثانية.

6- البريطاني آدم ييتس (إينيوس): بفارق 5 دقائق و28 ثانية.

7- الجنوب أفريقي لويس مينتجيس (إنترمارشي وانتي جوبيرت ماتيرو): بفارق 5 دقائق و46 ثانية.

8- الروسي ألكساندر فلاسوف (بورا هانس غروش): بفارق 6 دقائق و18 ثانية.

9 – الفرنسي رومان بارديه (دي سي إم): بفارق 6 دقائق و37 ثانية.

10- البريطاني توم بيدكوك (إينيوس): بفارق 10 دقائق و11 ثانية.

After a stunning 40km solo effort, 🇨🇦 @HugoHoule got his first ever Tour stage win!

📺 Here's the last KM

Avec une course en solitaire de plus de 40km, 🇨🇦 @HugoHoule est venu chercher sa première victoire sur le Tour !

📺 Revivez le dernier KM !#TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/sfs2G7XhfA

— Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2022