مونديال يوجين.. ذهبيتان للمغربي البقالي والقطري معتز برشم

أحرز المغربي سفيان البقالي ذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع ببطولة العالم لألعاب القوى في يوجين بولاية أوريجون الليلة الماضية.

وأضاف البقالي اللقب العالمي إلى ذهبية أولمبياد طوكيو التي حققها في العام الماضي.

وأنهى البقالي السباق في ثماني دقائق و25.13 ثانية متفوقا على الإثيوبي لاميتشا جيرما، بينما اكتفى الكيني كونسيسلوس كيبروتو، الفائز باللقب في الدوحة 2019، بالميدالية البرونزية.

وأصبح البقالي أول عداء غير كيني يجمع بين لقبي بطولة العالم والأولمبياد.

من جهة أخرى، أصبح القطري معتز برشم أول من يحقق ذهبية منافسات القفز العالي ثلاث مرات في بطولة العالم لألعاب القوى في الملاعب المفتوحة بعد فوزه في يوجين بولاية أوريجون الليلة الماضية.

وقدم برشم، الفائز باللقب في 2017 و2019، أداء مثاليا ونجح في عبور كل الارتفاعات من المحاولة الأولى، ليضيف اللقب إلى ذهبية أولمبياد طوكيو.

وجاء الكوري سانج هيوك وو في المركز الثاني، فيما نال الأوكراني أندريه بروتسينكو الميدالية البرونزية.

وبعد أقل من عام من اقتسامه الذهبية مع برشم في طوكيو، اكتفى الإيطالي جيانماركو تامبيري بالمركز الرابع.

والإثنين بلغت البحرينية إديديونغ أوفينومي أوديونغ الدور نصف النهائي لسباق 200 م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية، فيما خرجت الفلسطينية هناء بركات من الأول.

وحلت أوديونغ سادسة في المجموعة الأولى بزمن 22.98 ثانية، وحجزت بطاقتها بين العداءات الست الأسرع بعد الثلاث الأوليات في المجموعات الست من التصفيات والمتأهلات مباشرة.

في المقابل، حلت بركات سابعة في تصفيات المجموعة السادسة الأخيرة بزمن 26.33 ثانية.

ويقام الدور نصف النهائي الثلاثاء على أن يجري الدور النهائي يوم الجمعة المقبل.