منتخب مصر يسحق الرأس الأخضر ويحرز لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد

أحرزت مصر لقب بطولة أفريقيا لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخها والثانية على التوالي، بعد فوزها الكبير 37-25 على الرأس الأخضر، اليوم الاثنين.

وبعد الفوز على تونس في الدور قبل النهائي، كانت مصر المرشحة الأوفر حظا لحصد اللقب ونجحت في ذلك بسهولة بقيادة المدرب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو.

بدأت مصر المباراة بشكل متواضع لكنها حسمت الأمور في آخر عشر دقائق من الشوط الأول.

وكانت مصر متقدمة 12-9، إلى أن ارتكب الصربي ليوبومير أوبرادوفيتش مدرب الرأس الأخضر خطأ باللعب بدون حارس في الهجوم.

وعززت مصر تفوقها إلى 15-10 بحلول الدقيقة 25، وفي الدقائق الخمس الأخيرة قبل الاستراحة ارتفعت النتيجة إلى 24-12 بفضل تألق الحارس كريم هنداوي والجناحين أكرم يسري وعمر الوكيل الذي اختير أفضل لاعب في المباراة.

واستطاعت الرأس الأخضر، في مشاركتها الثانية فقط في بطولة أفريقيا بعد احتلال المركز الخامس في تونس 2020، تجنب هزيمة أكبر لتحصد الميدالية الفضية بعدما لعبت مصر بتشكيلة شبه احتياطية في الشوط الثاني.

وحقق المغرب مفاجأة كبيرة بالفوز 28-24 على تونس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وهذا هو أسوأ مركز لتونس، صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب في بطولة أفريقيا على الإطلاق.

وضمنت الجزائر، التي تملك سبعة ألقاب، التأهل لبطولة العالم بعد الفوز 27-26 على غينيا في مباراة تحديد خامس الترتيب.

وحظيت الجزائر بدعم المشجعين في صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر المصرية، وفازت بصعوبة لتكمل عقد المتأهلين لبطولة العالم من القارة السمراء.

وتتأهل أول خمسة منتخبات في بطولة أفريقيا لبطولة العالم في السويد وبولندا في يناير كانون الثاني المقبل.

وتلعب مصر في المجموعة السابعة ببطولة العالم إلى جانب كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة.

وستنضم الرأس الأخضر إلى المجموعة الثانية مع السويد والبرازيل وأوروجواي.

وستكون تونس في المجموعة الثامنة مع الدنامرك حاملة اللقب وبلجيكا، المشاركة لأول مرة، والبحرين.

وستلعب الجزائر في المجموعة الخامسة مع ألمانيا وقطر بطلة آسيا وصربيا.