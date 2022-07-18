منتخب الجزائر يهزم غينيا ويتأهل لبطولة العالم لكرة اليد

ضمنت الجزائر التأهل لبطولة العالم لكرة اليد بعد الفوز 27/26 على غينيا في مباراة تحديد خامس الترتيب ببطولة أفريقيا، اليوم الإثنين.

وحظيت الجزائر بدعم المشجعين في صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر المصرية وفازت بصعوبة لتكمل عقد المتأهلين لبطولة العالم من القارة السمراء.

وتتأهل أول خمسة منتخبات في بطولة أفريقيا لبطولة العالم.

وسبق أن ضمنت منتخبات المربع الذهبي التأهل لبطولة العالم، وهي: مصر صاحبة الأرض، والرأس الأخضر، وتونس، والمغرب.

وتلعب مصر مع الرأس الأخضر في النهائي اليوم، وقبلها تلعب تونس مع المغرب في قمة عربية لتحديد ثالث الترتيب.