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رياضة

شاركت بملابس محتشمة.. السعودية ياسمين الدباغ في المركز السابع بسباق 100م (فيديو)
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 15:27 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 16:10 GMT

شاركت بملابس محتشمة.. السعودية ياسمين الدباغ في المركز السابع بسباق 100م (فيديو)

أُصيبت ياسمين بفيروس كورونا قبل شهر من مونديال يوجين

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز

حلت العداءة السعودية، ياسمين الدباغ (24 عاما)، في المركز السابع والأخير، في سباق 100 متر المجموعة الثالثة مسجلة زمنا قدره 13.21 ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي تجرى منافساتها في يوجين الأمريكية.

تشارك ياسمين الدباغ في بطولة العالم للمرة الأولى، بعدما شاركت في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو العام الماضي.

وحققت الدباغ في طوكيو زمنا قدره 13.34 ما يعني تحسن أدائها في بطولة العالم مقارنة بما حققته في دورة الألعاب الأولمبية.

ونجحت ياسمين الدباغ في تحقيق زمن قدره 12.90 في دورة الألعاب الخليجية الشهر الماضي.

وكان من المفترض أن يشارك حسين آل حزام (مسابقة الزانة) ومازن الياسين (400 متر) رفقة ياسمين الدباغ في بطولة العالم لألعاب القوى.

وغاب الياسين عن المشاركة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال السباق في لقاء KLADNO، وتم اتخاذ القرار لعدم تعافي العداء السعودي من الإصابة بنسبة 100%.

وسوف يتم إعداد الياسين للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية.

وغرد الصحفي السعودي ريان الجدعاني عن مشاركة الدباغ: ”سنستمر في الفخر بمشاركة بنات الوطن بطلات الرياضة النسائية في المسابقات الدولية مثل WorldAthleticsChamps، وسنستمر في تشجيع البطلة ياسمين الدباغ وجميع بطلات ألعاب القوى في البطولات الدولية المقبلة بإذن الله.

وياسمين الدباغ هي أول سعودية تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى.

وقالت ياسمين الدباغ عن مشاركتها في بطولة العالم: ”هذه البداية فقط والقادم أفضل، إنها المشاركة الأولى وليست الأخيرة“.

وتابعت حاملة العلم السعودي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية: ”يبقى الأهم هو الاحتكاك خصوصاً عندما تشارك مع بطلات عالميات وأولمبيات مثل الجامايكية إيلاين تومسون – هيراه، هذا ما تحتاج إليه للتطور“.

وأُصيبت ياسمين بفيروس كورونا قبل شهر من مونديال يوجين، لكنها رفضت إلقاء اللوم على ذلك لتبرير تحقيقها المركز السابع والأخير.

وأكدت ياسمين التي تتدرب في الولايات المتحدة حيث تقيم وتتابع دراستها الجامعية، أن هدفها الأساسي هو الحصول على ميدالية في المستقبل.

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