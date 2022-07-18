شاركت بملابس محتشمة.. السعودية ياسمين الدباغ في المركز السابع بسباق 100م (فيديو)

حلت العداءة السعودية، ياسمين الدباغ (24 عاما)، في المركز السابع والأخير، في سباق 100 متر المجموعة الثالثة مسجلة زمنا قدره 13.21 ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي تجرى منافساتها في يوجين الأمريكية.

تشارك ياسمين الدباغ في بطولة العالم للمرة الأولى، بعدما شاركت في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو العام الماضي.

حلت العداءة ياسمين الدباغ في المركز السابع في سباق 100 م المجموعة الثالثة مسجلة زمن 13.21 ضمن بطولة العالم لألعاب القوى التي تجرى منافساتها في يوجين الأميركية #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/iWzpIz9EJs — اتحاد ألعاب القوى (@athleticksa) July 17, 2022

وحققت الدباغ في طوكيو زمنا قدره 13.34 ما يعني تحسن أدائها في بطولة العالم مقارنة بما حققته في دورة الألعاب الأولمبية.

ونجحت ياسمين الدباغ في تحقيق زمن قدره 12.90 في دورة الألعاب الخليجية الشهر الماضي.

وكان من المفترض أن يشارك حسين آل حزام (مسابقة الزانة) ومازن الياسين (400 متر) رفقة ياسمين الدباغ في بطولة العالم لألعاب القوى.

📆 السبت 16 يوليو سباق 100م 🏃🏻‍♀️ كل الدعوات بالتوفيق والنجاح لياسمين الدباغ في بطولة العالم لألعاب القوى في أمريكا 🇺🇸 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/DGfjlEsWdn — اتحاد ألعاب القوى (@athleticksa) July 15, 2022

وغاب الياسين عن المشاركة بداعي الإصابة التي تعرض لها خلال السباق في لقاء KLADNO، وتم اتخاذ القرار لعدم تعافي العداء السعودي من الإصابة بنسبة 100%.

وسوف يتم إعداد الياسين للمشاركة في دورة الألعاب الإسلامية.

وغرد الصحفي السعودي ريان الجدعاني عن مشاركة الدباغ: ”سنستمر في الفخر بمشاركة بنات الوطن بطلات الرياضة النسائية في المسابقات الدولية مثل WorldAthleticsChamps، وسنستمر في تشجيع البطلة ياسمين الدباغ وجميع بطلات ألعاب القوى في البطولات الدولية المقبلة بإذن الله.

ياسمين الدباغ الاخيرة للاسف وبفارق كبير

والمصنفه اسرع امرأة سعودية 🤓💃🏻🇸🇦 https://t.co/z6sXuYsUuc — 𝐀𝐇𝐌𝐄𝐃 (@Wherelhavebeen) July 17, 2022

وياسمين الدباغ هي أول سعودية تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى.

وقالت ياسمين الدباغ عن مشاركتها في بطولة العالم: ”هذه البداية فقط والقادم أفضل، إنها المشاركة الأولى وليست الأخيرة“.

وتابعت حاملة العلم السعودي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية: ”يبقى الأهم هو الاحتكاك خصوصاً عندما تشارك مع بطلات عالميات وأولمبيات مثل الجامايكية إيلاين تومسون – هيراه، هذا ما تحتاج إليه للتطور“.

وأُصيبت ياسمين بفيروس كورونا قبل شهر من مونديال يوجين، لكنها رفضت إلقاء اللوم على ذلك لتبرير تحقيقها المركز السابع والأخير.

وأكدت ياسمين التي تتدرب في الولايات المتحدة حيث تقيم وتتابع دراستها الجامعية، أن هدفها الأساسي هو الحصول على ميدالية في المستقبل.