طواف فرنسا للدراجات الهوائية: البلجيكي جاسبر فيلبسين يفوز بالمرحلة 15

تمكن البلجيكي جاسبر فيلبسين متسابق فريق أليبيسين فينيكس من الفوز بالمرحلة الخامسة عشرة والتي ربطت بين روديز وكاركاسون على مسافة 202،5 كيلومتر متقدما بالسرعة النهائية على البلجيكي فاوت فان ارت متسابق جامبو فيسما والدنماركي مادس بيدرسون متسابق فريق تريك ساغافريدو.

وقطع المتسابق البلجيكي جاسبر فيلبسين مسافة السباق في 4 ساعات و27 دقيقة و27 ثانية وحسم الفوز بسرعته النهائية في خط الوصول.

🏆 ¡@JasperPhilipsen se impone en el sprint de Carcassonne en la etapa 1⃣5⃣!#TDF2022 pic.twitter.com/yLbEekX9aG — Tour de France ES (@letour_es) July 17, 2022

وشهدت المرحلة عدة حوادث لسقوط متسابقين أبرزهم سقوط متصدر الترتيب العام الدنماركي جوناس فينغارد وبعض زملائه في فريق جامبو فيسما وفقد الهولندي ستيف كروشفيك الذي تعرض لإصابة قوية واضطر للانسحاب من الطواف وهو ثاني متسابق في الفريق يضطر للانسحاب بعد السلوفيني بريموز روجليتش.

ورغم السقوط حافظ الدنماركي جوناس فينغارد على صدارة الترتيب العام والقميص الأصفر بفارق دقيقتين و22 ثانية عن السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات وبفارق دقيقتين و43 ثانية عن البريطاني جيرانت توماس متسابق فريق إينيوس.

وفيما يلي الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة 13:

1- الدانماركي جوناس فينغارد (جامبو فيسما): 59 ساعة و58 دقيقة و28 ثانية

2 -السلوفيني تادي بوجاتشر (الإمارات): بفارق دقيقتين و22 ثانية

3- البريطاني جيرانت توماس (إينيوس): بفارق دقيقتين و43 ثانية

4 – الفرنسي رومان بارديه (دي سي إم): بفارق 3 دقائق و3 ثوان

5 – البريطاني ادم ييتس (إينيوس): بفارق 4 دقائق و 6 ثوان

6 – الكولومبي نيرو كينتانا (أركيا سامسيك): بفارق 4 دقائق و 15 ثانية

7- الجنوب إفريقي لويس مينتجيس (انترمارشي وانتي جوبيرت ماتيرو): بفارق 4 دقائق و 24 ثانية

8- الفرنسي ديفيد جودو (في دي جي): بفارق 4 دقائق و24 ثانية

9- البريطاني توم بيدكوك (إينيوس): بفارق 8 دقائق و49 ثانية

10- الإسباني إينريك ماس (موفيستار): بفارق 9 دقائق و 58 ثانية