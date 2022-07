الأسترالي مايكل ماتيوس يفوز بالمرحلة الـ14 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية

تمكن الأسترالي مايكل ماتيوس، متسابق فريق أوريكا سكوت، من الفوز بالمرحلة الـ14 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، والتي ربطت بين سانت إيتيان وميندي على مسافة 192.5 كيلومتر.

وقطع الأسترالي مسافة السباق في 4 ساعات و30 دقيقة و53 ثانية، متقدمًا على الإيطالي ألبيرتو بيتول متسابق فريق ”إي أف إديوكيشن نيبو“، الذي حل ثانيًا بفارق 15 ثانية، فيما حل الفرنسي ”تيبو بينو“ متسابق فريق ”في دي جي“ في المركز الثالث بفارق 34 ثانية.

وأنهى الأسترالي مايكل ماتيوس بنجاح محاولة مجموعة من المتسابقين منذ بداية المرحلة تجاوزت 20 متسابقًا، وانحصر الصراع في الكيلومترات الأخيرة بين الأسترالي والإيطالي ألبيرتو بيتول.

وعلى صعيد المرشحين، حاول مرة أخرى السلوفيني تادي بوجاتشر، متسابق فريق الإمارات، مهاجمة الدانماركي جوناس فينغارد متسابق فريق جامبو فيسما في الكيلومترات الأخيرة، ودخل الثنائي في صراع مباشر مبتعدين عن باقي المتقدمين في الترتيب العام.

ورغم محاولات متسابق فريق الإمارات تقليص الفارق، لكن متصدر الطواف جوناس فينغارد صمد وحافظ على القميص الأصفر بفارق دقيقتين و22 ثانية.

ودخل الثنائي متأخرين بفارق 12 دقيقة و34 ثانية عن الفائز بالسباق، لكن بقية المتسابقين في العشرة الأوائل فقدوا بعض الوقت عن الثنائي.

🇦🇺 @blingmatthews beat 🇮🇹 @AlbertoBettiol on the final climb to claim the stage win!

Here's the final KM!

🇦🇺 @blingmatthews se joue d'🇮🇹 @AlbertoBettiol après un magnifique duel sur les pentes de la Montée Jalabert !

Revivez le dernier KM !#TDF2022 | @Continental_fr pic.twitter.com/Wf9tgymPqY

— Tour de France™ (@LeTour) July 16, 2022