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رياضة

منتخب الإمارات للجوجيتسو يتوج بـ3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية
تاريخ النشر: 16 يوليو 2022 11:41 GMT
تاريخ التحديث: 16 يوليو 2022 12:15 GMT

منتخب الإمارات للجوجيتسو يتوج بـ3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية

توج المنتخب الإماراتي للجوجيتسو بـ3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية (برمنغهام 2022). ونجح فيصل الكتبي في حصد ذهبية وزن 85 كغم، في حين نال محمد السويدي

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توج المنتخب الإماراتي للجوجيتسو بـ3 ميداليات ملونة في دورة الألعاب العالمية (برمنغهام 2022).

ونجح فيصل الكتبي في حصد ذهبية وزن 85 كغم، في حين نال محمد السويدي فضية وزن 69 كغم، ونالت شما الكلباني برونزية وزن 63 كغم.

وهذا الإنجاز هو الأكبر والأهم لأي منتخب إماراتي في هذه الدورة العالمية المهمة، إذ لم يسبق لأي رياضة إماراتية أن حققت هذه النتائج المميزة في أي نسخة من النسخ السابقة للدورة التي حظيت هذه المرة بمشاركة 3600 لاعب ولاعبة من 100 دولة حول العالم، في 36 رياضة مختلفة.

وشارك منتخب الإمارات للجوجيتسو في المنافسات بـ5 لاعبين ولاعبات هم: بلقيس عبدالله في وزن 48 كغم، شما الكلباني في وزن 63 كغم، محمد السويدي في وزن 69 كغم، محمد العمري في وزن 77 كغم، فيصل الكتبي في وزن 85 كغم.

ونجحت رياضة الجوجيتسو في رفع رصيد بعثة الإمارات المشاركة في النسخة الحالية من الدورة العالمية إلى 4 ميداليات، بعد أن حققت برونزية عن طريق عبدالباري القبيسي في القفز المظلي للرياضات الجوية، الأسبوع الماضي.

ورفعت رياضة الجوجيتسو رصيدها في هذه الدورة إلى 5 ميداليات بالنسختين الماضية (بولندا 2017)، والحالية (برمنغهام 2022)، بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية واحدة من إجمالي 7 ميداليات حققتها رياضة الإمارات في تاريخها بتلك الدورة التي تحظى باعتراف وإشراف اللجنة الأولمبية الدولية.

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