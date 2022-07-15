الدنماركي ماتس بيدرسن يفوز بالمرحلة 13 من طواف فرنسا

فاز الدنماركي ماتس بيدرسن متسابق فريق تريك سيغافريدو بالمرحلة 13 من طواف فرنسا التي ربطت بين لوبورغ دواسانوسانت إيتيان على مسافة 192،6 كيلومتر، متقدما بالسرعة النهائية على البريطاني فريد رايت متسابق فريق البحرين فيكتوريوس والكندي هوغو هول.

وقطع المتسابق الدنماركي مسافة السباق في 4 ساعات و13 دقيقة و 3 ثوانٍ، وتمكن من استغلال انسلال مجموعة من المتسابقين عن كوكبة السباق التي ضمت كل الأقوياء، وفي الكيلومترات الأخيرة انفرد الثلاثي ماتس بيدرسن وفريد رايت وهوغو هول وتنافسوا على الفوز بالمرحلة التي حسمت بالسرعة النهائية.

ولم تشهد المرحلة صراعا بين المرشحين الأقوياء الذين تخطوا خط النهاية بفارق 5 دقائق و45 ثانية على الفائز بالمرحلة.

وحافظ الدنماركي جوناس فينغارد متسابق فريق جامبو فيسما على صدارة الترتيب العام للطواف والقميص الأصفر بفارق دقيقتين و22 ثانية عن السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات صاحب القميص الأبيض لأفضل متسابق شاب.

فيما يحتل البريطاني غرين توماس من فريق إينيوس المركز الثالث بفارق دقيقتين و26 ثانية.

وفيما يلي الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة 13:

1- الدنماركي جوناس فينغارد (جامبو فيسما): 50 ساعة و47 دقيقة و34 ثانية.

2 -السلوفيني تادي بوجاتشر (الإمارات): بفارق دقيقتين و22 ثانية.

3- البريطاني غرين توماس (إينيوس): بفارق دقيقتين و26 ثانية.

4 – الفرنسي رومان بارديت (دي سي إم): بفارق دقيقتين و35 ثانية.

5 – البريطاني ادم ييتس (إينيوس): بفارق 3 دقائق و 44 ثانية.

6 – الكولومبي نيرو كينتانا (أركيا سامسيك): بفارق 3 دقائق و 58 ثانية.

7- الفرنسي ديفيد جودو (في دي جي): بفارق 4 دقائق و7 ثوانٍ.

8- البريطاني توم بيدكوك (إينيوس): بفارق 7 دقائق و39 ثانية.

9- الإسباني إنريك ماس (موفيستار): بفارق 9 دقائق و32 ثانية.

10- الروسي ألكساندر فلاسوف (بورا): بفارق 10 دقائق و6 ثوانٍ.