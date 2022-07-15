بوجاتشر يفتقر للثقة لكنه يتعهد بالقتال في سباق فرنسا

هاجم تادي بوجاتشر منافسه يوناس فنيغارد مرتين في الصعود إلى ألب دي أويز، اليوم الخميس؛ بهدف استعادة القميص الأصفر لمتصدر الترتيب العام بسباق فرنسا للدراجات، لكن حامل اللقب اعترف بأنه يفتقر للثقة بعد يوم من مرحلة شاقة بجبال الألب.

وقال فنيغارد الذي انتزع الصدارة، أمس الأربعاء، وحافظ عليها اليوم ”شن (بوجاتشر) بعض الهجمات القوية، كان شرسا اليوم ولحسن الحظ تمكنت من ملاحقته. كان يوما جيدا“.

جوناس فينغارد يفوز بالمرحلة 11 من طواف فرنسا بعد تراجع تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات https://t.co/EwP0hLzz7y pic.twitter.com/Vt6EY5wsjE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 13, 2022

ويتقدم فنيغارد بفارق دقيقتين و22 ثانية على بوجاتشر بعد مرحلتين كبيرتين بجبال الألب، لكن المتسابق السلوفيني تعهد بالاستمرار في القتال.

وأكد بوجاتشر بعد يوم من أسوأ هزيمة بمسيرته: ”أعتقد أنه بعد يوم أمس لم أحظ بثقة كما كنت أعتقد“.

وتابع: ”كان من الممكن أن أتحلى بقوة أكبر لكن أشعر بالرضا عن النتيجة ولا يزال الطريق طويلا والسباق لم ينته بعد“.

وأتم بوجاتشر: ”أعرف لماذا عانيت بالأمس، وهذا لن يتكرر مجددا، أثق في ذلك، يوناس منافس قوي للغاية لكنني بحاجة لاكتشاف وسيلة للتقدم بضع دقائق“.