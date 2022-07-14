البريطاني توم بيدكوك يفوز بالمرحلة 12 من طواف فرنسا والدنماركي جوناس فينغارد يحافظ على الصدارة

تمكن البريطاني توم بيدكوك متسابق فريق أينيوس من الفوز بالمرحلة 12 من طواف فرنسا، والتي ربطت بين بريانسون وألب دويز على مسافة 165،1 كيلومتر قاطعا المسافة في 4 ساعات و55 دقيقة و 24 ثانية.

فيما حل الجنوب أفريقي لويس مينتجيس متسابق فريق أنتير مارش في المركز الثاني بفارق 48 ثانية، والبريطاني كريستوفر فروم في المركز الثالث بفارق دقيقتين و6 ثوان.

وشهدت المرحلة عدة مرتفعات صعبة في جبال الألب بلغت 3 مرتفعات خارج التصنيف تعتبر من أصعب المرتفعات، ومنحت الفرصة لعدة متسابقين للانسلال عن المتسابقين والذهاب في المقدمة كان أبرزهم المخضرم البريطاني كريستوفر فروم المتوج بالطواف 4 مرات ومواطنه توم بيدكوك متسابق فريق إينيوس، الذي تمكن من التخلص من منافسيه في المرتفع الأخير نحو قمة ألب دويز وفاز بالمرحلة.

وحاول السلوفيني تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات مهاجمة الدنماركي جوناس فينغارد متصدر الطواف خلال الكيلومترات الأربعة الأخيرة، لكنه فشل في تجاوزه واكتفى بتحسين مركزه عبر الصعود للمركز الثاني في الترتيب العام بعد تراجع الفرنسي رومان بارديت متسابق فريق دي سي إم.

الترتيب العام لطواف فرنسا بعد المرحلة 12″

1. الدنماركي جوناس فينغارد (جامبو فيسما): 46 ساعة و28 دقيقة و46 ثانية.

2. السلوفيني تادي بوجاتشر (الإمارات): بفارق دقيقتين و22 ثانية.

3. البريطاني غرين توماس (إينيوس): بفارق دقيقتين و26 ثانية.

4. الفرنسي رومان بارديت (دي سي إم): بفارق دقيقتين و35 ثانية.

5. البريطاني ادم ييتس (إينيوس): بفارق 3 دقائق و 44 ثانية.

6. الكولومبي نيرو كينتانا (أركيا سامسيك): بفارق 3 دقائق و 58 ثانية.