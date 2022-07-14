ضربة جديدة لفريق الإمارات وبوجاتشر بإصابة المدير ماتشين بكوفيد

تضرر فريق الإمارات، الذي يضم تادي بوجاتشر البطل مرتين، من كوفيد-19 مجددا خلال سباق فرنسا للدراجات بعد إصابة مديره جوشين فرنانديز ماتشين بالفيروس.

وقال ماتشين عبر ”تويتر“، اليوم الخميس: ”الآن أصبحت من الذين يتركون الهدف الرئيسي للفريق هذا العام، ظهرت نتيجتي إيجابية بكوفيد-19 الليلة الماضية خلال الفحوص الداخلية بالفريق“.

وفقد بوجاتشر بالفعل اثنين من زملائه في السباق بسبب الفيروس بينما سمح لزميله الثالث البولندي رافال مايكا بالاستمرار في السباق رغم ظهور نتيجة فحصه إيجابية يوم الثلاثاء بعد التأكد من عدم نقله العدوى.

وذكر مصدر مطلع على الأمر ل ”رويترز“ أن نتيجة فحص مايكا تحولت إلى سلبية، أمس الأربعاء.

ويحتل بوجاتشر المركز الثالث بالترتيب العام قبل المرحلة 12، اليوم الخميس، عقب خسارة القميص الأصفر لصالح الدنمركي يوناس فينغارد، أمس الأربعاء.