الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد تصريحات محمد فرح عن "الاتجار بالأطفال"

وكشف البطل الأولمبي أربع مرات، والبالغ من العمر 39 عاما، في فيلم وثائقي بثته محطة ”بي بي سي“ كيف تم إحضاره إلى بريطانيا من الصومال بشكل غير قانوني بعد مقتل والده في الحرب الأهلية.

وقال محمد فرح، الأب لأربعة أطفال، إنه وُلد باسم حسين عبدي كاهين وجُلب إلى المملكة المتحدة مع امرأة وأطفالها تحت اسم صبي آخر يدعى محمد فرح.

وقالت ”The Met“: ”نحن على علم بالتقارير الواردة في وسائل الإعلام بشأن محمد فرح، لم ترد أي تقارير إلى دائرة شرطة العاصمة في هذا الوقت“.

وقالت الشرطة إن الضباط المتخصصين فتحوا تحقيقا ويقومون ”بتقييم المعلومات المتاحة“.

وفي الفيلم الوثائقي، الذي تم بثه يوم الأربعاء، قال محمد فرح: ”الحقيقة هي أنني لست من تعتقد أنني“ كما تحدث عن الأحداث الصادمة التي عاشها في طفولته بعد مغادرته الصومال.

