الشرطة البريطانية تفتح تحقيقا بعد تصريحات محمد فرح عن "الاتجار بالأطفال"

قالت شبكة ”سكاي“ إن شرطة العاصمة البريطانية لندن بدأت تحقيقا فيما كشفه محمد فرح عن تهريبه إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني تحت اسم طفل آخر.

وكشف البطل الأولمبي أربع مرات، والبالغ من العمر 39 عاما، في فيلم وثائقي بثته محطة ”بي بي سي“ كيف تم إحضاره إلى بريطانيا من الصومال بشكل غير قانوني بعد مقتل والده في الحرب الأهلية.

اسمه الحقيقي "حسين عبدي كاهن وتم تزوير وثائقه".. محمد فرح "ضحية الإتجار بالأطفال" يشكف مفاجآت مدوية https://t.co/bJOMcUsIju pic.twitter.com/xXKdo7sGYO — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 12, 2022

وقال محمد فرح، الأب لأربعة أطفال، إنه وُلد باسم حسين عبدي كاهين وجُلب إلى المملكة المتحدة مع امرأة وأطفالها تحت اسم صبي آخر يدعى محمد فرح.

وقالت ”The Met“: ”نحن على علم بالتقارير الواردة في وسائل الإعلام بشأن محمد فرح، لم ترد أي تقارير إلى دائرة شرطة العاصمة في هذا الوقت“.

وقالت الشرطة إن الضباط المتخصصين فتحوا تحقيقا ويقومون ”بتقييم المعلومات المتاحة“.

وفي الفيلم الوثائقي، الذي تم بثه يوم الأربعاء، قال محمد فرح: ”الحقيقة هي أنني لست من تعتقد أنني“ كما تحدث عن الأحداث الصادمة التي عاشها في طفولته بعد مغادرته الصومال.

Olympic gold medalist Sir Mo Farah has revealed he was trafficked to the UK as a child, given a new name and forced to work a domestic servant His real name is Hussein Abdi Kahinhttps://t.co/wN01Xd74nM pic.twitter.com/LEvN9pbcmW — philip lewis (@Phil_Lewis_) July 11, 2022

وقال محمد فرح إنه تلقى المساعدة في الحصول على الجنسية البريطانية في العام 2000 من مدرس التربية البدنية في مدرسته آلان واتكينسون بينما كان لا يزال يستخدم اسم محمد فرح.

وفي الفيلم الوثائقي، قال محمد فرح إنه يعتقد أنه ذاهب إلى أوروبا للعيش مع أقاربه وتذكر أنه خضع لفحص جواز سفر بريطاني تحت ستار محمد وهو في التاسعة من عمره.

ولم يكن لدى البطل الأولمبي ”ذكريات رائعة“ عن منزل طفولته، وقال إنه ”ليست لديه ذكريات رائعة“ عن منزل طفولته في هونسلو، حيث طُلب منه العمل في المنزل إذا كان يريد تناول الطعام.

وقال إنه إذا أراد الطعام فعليه رعاية الأطفال والاستحمام والطهي والتنظيف.

وحذر محمد فرح من أنه على الرغم من تهريبه إلى البلاد عندما كان طفلا صغيرا وإخبار السلطات بالحقيقة، إلا أن هناك ”خطرًا حقيقيا“ من إمكانية سحب جنسيته البريطانية.

ومع ذلك، قالت وزارة الداخلية إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق ضده.

وقال محمد فرح، الذي أصبح أول رياضي بريطاني في سباقات المضمار والميدان يفوز بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، إن أطفاله حفزوه على أن يكون صادقًا بشأن ماضيه.

وكتب محمد فرح على موقع ”إنستغرام“ إنه صنع الفيلم الوثائقي لعائلته ”حتى يتمكنوا من فهم المزيد عن التجارب التي أدت بنا إلى أن نصبح العائلة التي نحن عليها اليوم“.