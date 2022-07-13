استقبال رسمي وشعبي لوزيرة السعادة التونسية أٌنس جابر (صور)

حظيت نجمة التنس التونسية أنس جابر باستقبال شعبي في بلادها، اليوم الأربعاء، بعد مشاركتها المشرفة في بطولة ويمبلدون ووصولها إلى المباراة النهائية كأول لاعبة في إفريقيا والمنطقة العربية تحقق هذا الإنجاز في إحدى بطولات ”الغراند سلام“.

وعادت أُنس جابر إلى تونس عبر رحلة جوية من لندن إلى مطار تونس قرطاج الدولي بعد ظهر الأربعاء، وحظيت باستقبال رسمي في المطار من قبل وزراء الشباب والرياضة، والمرأة والنقل والسياحة ورئيسة الاتحاد التونسي للتنس.

وقالت أنس للصحفيين بشأن مسيرتها في ويمبلدون: ”يجب أن تتحلى بالثقة والعمل الجاد من أجل النجاح ليس فقط بالنسبة للتنس ولكن لرياضتنا، أنا سعيدة أنني تمكنت من بعث رسالة قوية وسأواصل العمل بقوة“.

وتابعت أنس: ”أعرف أن التونسيين يحبون اليوم التنس بشكل أكبر وآمل أن نؤمن أكثر بقدراتنا ونصل بعيدا في تحقيق طموحاتنا، عندما أشاهد سعادة التونسيين فهذا يمنحني دافعا قويا“.

ووجه المشغل الحكومي لشبكة الهاتف الخلوي والراعي الرسمي للاعبة رسائل نصية لحث التونسيين على تكريمها في استقبال شعبي بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة.

وسيكون الاحتفاء بالنجمة أمام مبنى المسرح البلدي في نفس الشارع يوم الخميس بدءا من الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس.

وكانت جابر على بعد خطوة من تحقيق حلم غير مسبوق عربيا وأفريقيا بإحراز لقب إحدى البطولات الأربع الكبرى لولا الأداء المتميز لمنافستها في المباراة النهائية الكازاخية يلينا ريباكينا.

ومع ذلك لقيت جابر الملقبة بـ“وزيرة السعادة“ في تونس إشادة واسعة من التونسيين الذين يقبلون على متابعة مبارياتها بشغف كبير في المنازل والمقاهي، بفضل أدائها في مشوار البطولة وإنجازاتها السابقة.

وكانت جابر فازت هذا العام بلقب دورتي مدريد وبرلين وخسرت نهائي دورة روما. وفازت في 2021 بأول ألقابها في مشوارها الاحترافي في بطولة برمنغهام.

وحققت جابر أعلى تصنيف لها بوصولها إلى المركز الثاني هذا العام، قبل أن تتراجع إلى المركز الخامس بسبب قرار اتحاد لاعبي التنس المحترفين حذف نقاط التصنيف لبطولة ويمبلدون البريطانية ردا على قرارها حظر مشاركة لاعبين ولاعبات من روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا.