جوناس فينغارد يفوز بالمرحلة 11 من طواف فرنسا بعد تراجع تادي بوجاتشر متسابق فريق الإمارات

قلب الدنماركي جوناس فينغارد كل التوقعات في طواف فرنسا للدراجات الهوائية خلال المرحلة 11 التي جمعت بين ألبيرت فيل وقمة سير شوفالييه الكبرى على مسافة 152 كيلومترا، حيث توج بالمركز الأول وانتزع الصدارة من السلوفيني تادي بوجاتشر.

وشهدت المرحلة التي جرت في جبال الألب وعرفت عدة مرتفعات صراعات قوية بين المرشحين الكبار، حيث حاول السلوفيني تادي بوجاتشر متصدر الترتيب العام وحامل لقب النسختين الماضيتين إبعاد منافسيه عدة مرات لكنه فشل في ذلك، وأدى ثمن المجهود الكبير الذي بذله في المرتفع الأخير سير شوفالييه.

وخلال الخمسة الأخيرة من المرحلة هاجم الدنماركي جوناس فينغارد متسابق فريق جامبو فيسما بقوة وتجاوز كل المتسابقين الذين كانوا في المقدمة ليفوز بالمرحلة في 4 ساعات و18 دقيقة وثانيتين، متقدما على الكولومبي نيرو كينتانا متسابق فريق أركيا سامسيك بفارق 59 ثانية، وحل الفرنسي رومان بارديت متسابق فريق دي سي إم في المركز الثالث بفارق دقيقة و10 ثوانٍ.

ونجحت خطة فريق جامبو فيسما في 50 كيلومترا الأخيرة، حيث عزلت المرشح القوي السلوفيني تادي بوجاتشر وأبعدته عن زملائه في فريق الإمارات المنقوص أصلا من متسابقين أصيبوا بفيروس كورونا، وهو ما أدى ثمنه بوجاتشر الذي استسلم في الكيلومترات الأخيرة وتراجع بشكل كبير أمام هجوم ومحاولات منافسيه، وحل في المركز السابع وفقد دقيقتين و51 ثانية، ليفقد الصدارة ويتراجع للمركز الثالث في الترتيب العام.

الترتيب العام بعد المرحلة 11

1- الدنماركي جوناس فينغارد (جامبو فيسما): 41 ساعة و29 دقيقة و59 ثانية.

2- الفرنسي رومان بارديت (دي سي إم): بفارق دقيقتين و16 ثانية.

3- السلوفيني تادي بوجاتشر (الإمارات): بفارق دقيقتين و22 ثانية.

4- البريطاني غرين توماس (إينيوس): بفارق دقيقتين و26 ثانية.

5- الكولومبي نيرو كينتانا (أركيا سامسيك): بفارق دقيقتين و 37 ثانية.