طواف فرنسا للدراجات: استئناف المرحلة العاشرة للسباق بعد محاولة نشطاء المناخ إيقاف المتسابقين

توقفت المرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات لعشر دقائق قبل استئنافها، اليوم الثلاثاء، بعد محاولة ستة نشطاء من أنصار البيئة إيقاف المتسابقين على الطريق.

وقال شاهد عيان من ”رويترز“، إن النشطاء، الذين ارتدى أحدهم قميصا كُتب عليه ”أمامنا 989 يوما“، جلسوا على الطريق قبل نحو 36 كيلومترا من نهاية المرحلة في ميجيف.

واستطاعت الشرطة إبعاد النشطاء عن الطريق.

ووجد ألبرتو بتيول الذي كان يتصدر المرحلة نفسه وسط سحابة من الدخان القرمزي، قبل أن يطلب أحد مسؤولي السباق منه التوقف، ثم أعلن المنظمون إيقاف المرحلة.

وبعد ذلك بعشر دقائق أمر كريستيان برودوم، مدير السباق، باستئناف المرحلة.

وقالت حركة درنيير رينوفاشين المناصرة للبيئة في بيان ”بما أن الحكومة لا تهتم بأزمة المناخ، فنحن بحاجة للمجيء والسيطرة على سباق فرنسا لجذب الانتباه إلى ما يهم للنجاة“.

”نحن بحاجة إلى جعل حكومتنا تتفاعل بما أنها تقودنا إلى التهلكة“.

NEW – Eco activists glued themselves to the race track and hampered the Tour de France with smoke bombs.pic.twitter.com/3gVACLuDS9 — Disclose.tv (@disclosetv) July 12, 2022

وخلال بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الشهر الماضي، اقتحمت ناشطة من حركة درنيير رينوفاشين مباراة الدور قبل النهائي بين مارين شيليتش وكاسبر رود، ونزلت إلى أرض الملعب وربطت نفسها بالشباك، حيث ارتدت قميصا كُتب عليه ”أمامنا 1028 يوما“.

وبعد إيقاف المرحلة وتجاوز جميع المتسابقين مجموعة المحتجين، انطلقت المرحلة مجددا بنفس الفوارق الزمنية بين المتسابقين قبل إيقافها.

وتعتبر المرحلة العاشرة أولى مراحل جبال الألب الصعبة التي قد تشعل الصراع حول اللقب مجددا، الذي يسيطر عليه حاليا متسابق فريق الإمارات تادي بوجاتشر بطل النسختين الماضيتين 2020 و2021 والذي فقد زميلين انسحبا من الطواف بسبب إصابتهما بفيروس كورونا.

وتم فحص جميع المتسابقين، مساء الأحد، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وفي العام الماضي، كان يتم استبعاد الفريق بالكامل إذا ثبتت إصابة عضوين منه بفيروس كورونا. وهذا ليس هو الحال في النسخة الحالية.