طواف فرنسا للدراجات: استئناف المرحلة العاشرة للسباق بعد محاولة نشطاء المناخ إيقاف المتسابقين

توقفت المرحلة العاشرة لسباق فرنسا للدراجات لعشر دقائق قبل استئنافها، اليوم الثلاثاء، بعد محاولة ستة نشطاء من أنصار البيئة إيقاف المتسابقين على الطريق.

وقال شاهد عيان من ”رويترز“، إن النشطاء، الذين ارتدى أحدهم قميصا كُتب عليه ”أمامنا 989 يوما“، جلسوا على الطريق قبل نحو 36 كيلومترا من نهاية المرحلة في ميجيف.

واستطاعت الشرطة إبعاد النشطاء عن الطريق.

ووجد ألبرتو بتيول الذي كان يتصدر المرحلة نفسه وسط سحابة من الدخان القرمزي، قبل أن يطلب أحد مسؤولي السباق منه التوقف، ثم أعلن المنظمون إيقاف المرحلة.

وبعد ذلك بعشر دقائق أمر كريستيان برودوم، مدير السباق، باستئناف المرحلة.

وقالت حركة درنيير رينوفاشين المناصرة للبيئة في بيان ”بما أن الحكومة لا تهتم بأزمة المناخ، فنحن بحاجة للمجيء والسيطرة على سباق فرنسا لجذب الانتباه إلى ما يهم للنجاة“.

”نحن بحاجة إلى جعل حكومتنا تتفاعل بما أنها تقودنا إلى التهلكة“.

NEW – Eco activists glued themselves to the race track and hampered the Tour de France with smoke bombs.pic.twitter.com/3gVACLuDS9

— Disclose.tv (@disclosetv) July 12, 2022