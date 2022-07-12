طواف فرنسا للدراجات: انسحاب بينيت وتراجع عدد المتسابقين ضمن فريق بوجاتشر

أعلن فريق الإمارات، اليوم الثلاثاء، أن المتسابق النيوزيلندي جورج بينيت أصبح ثاني زميل لتادي بوجاتشر المدافع عن اللقب ينسحب من طواف فرنسا للدراجات ؛ بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف فريق الإمارات في بيان، ”تم فحصه يوم الإثنين وفقا للبروتوكولات الداخلية للفريق وثبتت إيجابية العينة الخاصة به. تم تأكيد ذلك من خلال فحص بي.سي.آر“.

وقال طبيب الفريق أدريان روتونو: ”لذلك لن يشارك اليوم“.

ويوم السبت الماضي، انسحب فيغارد ستيك لانغن أيضا بسبب كوفيد-19؛ مما يعني أن فريق بوجاتشر انخفض الآن إلى ستة متسابقين سيخوضون أسبوعا مرهقا في جبال الألب.

ويتصدر بوجاتشر الترتيب العام بفارق 39 ثانية عن الدنماركي يوناس فينغارد.

وستقام المرحلة العاشرة اليوم، وهي مرحلة جبلية تمتد لمسافة 148 كيلومترا وصولا إلى ميجيف.

وفي وقت سابق اليوم، قال فريق بايك اكستشينج-جايكو إن متسابقه الأسترالي لوك دوربريدج انسحب من سباق فرنسا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقال الفريق في بيان: ”لسوء الحظ، أثبتت نتائج فحص لوك دوربريدج إيجابية عينته فيما يخص فيروس كورونا هذا الصباح. ظهرت أعراض خفيفة للغاية على دوربريدج ولن يخوض المرحلة العاشرة اليوم“.

وبينيت هو خامس متسابق ينسحب من السباق بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا منذ انطلاق السباق في أول يوليو تموز الجاري.

وتم فحص جميع المتسابقين، مساء الأحد، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وفي العام الماضي، كان يتم استبعاد الفريق بالكامل إذا ثبت إصابة عضوين منه بفيروس كورونا. وهذا ليس هو الحال في النسخة الحالية.