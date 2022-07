اسمه الحقيقي "حسين عبدي كاهن" وتم تزوير وثائقه.. محمد فرح "ضحية الإتجار بالأطفال" يكشف مفاجآت مدوية

قال البطل الأولمبي والعالمي مو فرح، والذي نال عدة ميداليات ذهبية في ألعاب القوى، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه تم جلبه لبريطانيا من جيبوتي وهو في التاسعة من عمره وأُجبر على القيام بأعمال منزلية ورعاية أطفال مقابل حصوله على الطعام.

وأضاف البريطاني البالغ من العمر 39 عامًا والمولود في الصومال، أن اسمه تغير إلى محمد فرح من حسين عبدي كاهين في وثائق السفر المزيفة التي استخدمتها امرأة، لم يقابلها من قبل، لتسفيره إلى بريطانيا.

Olympic gold medalist Sir Mo Farah has revealed he was trafficked to the UK as a child, given a new name and forced to work a domestic servant

