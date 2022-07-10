ليس هذه الليلة.. ديوكوفيتش يتحمل قيمة عشاء كيريوس

قال نوفاك ديوكوفيتش إنه سيفي بوعده لتحمل قيمة عشاء نيك كيريوس بعد فوزه على منافسه الأسترالي ليحصد لقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الرابعة على التوالي اليوم الأحد.

وتحلى اللاعب البالغ من العمر 35 عاما بالهدوء تحت أشعة الشمس القوية، وتعافى من خسارة أول مجموعة، ليفوز على منافسه المشاغب كيريوس 4/6 و6/3 و6/4 و7/6 في الملعب الرئيسي في لندن.

ووصف كيريوس البالغ من العمر 27 عاما، الذي ظهر في أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى وقدم مجموعة من اللمحات الفنية، ديوكوفيتش بأنه ملك اللعبة بعد مباراة مثيرة استمرت ثلاث ساعات.

وقبل النهائي، ظهر الانسجام بين اللاعبين، رغم توتر العلاقة بينهما سابقا، وتم الاتفاق على أن يتحمل الفائز قيمة شراء العشاء لمنافسه رغم أن كيريوس اقترح الذهاب معا إلى ”الملهى الليلي“.

وقال ديوكوفيتش، الذي بات يمتلك سبعة ألقاب في ويمبلدون و21 لقبا في البطولات الكبرى، بعدما احتفل بطريقته التقليدية بأكل قطعة من العشب: ”لا أعرف ما إذا كنا سنفعل ذلك الليلة أو في ليلة أخرى“.

◾️الصربي 🇷🇸 نوفاك دجوكوفيتش يحافظ على لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس بالفوز على الأسترالي 🇦🇺 نيك كيريوس 3 – 1 ◾️دجوكوفيتش يحقق اللقب للمرة الـ7 ويتوج بلقب 21 في البطولات الكبرى. pic.twitter.com/gxVusXOS3V — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 10, 2022

وأضاف: ”هذه بداية لعلاقة رائعة بيننا خارج الملعب أيضا. لم أستجب (لدعوة الملهى الليلي) لأن زوجتي كانت تجلس بجواري، لنبدأ بالعشاء ولنرى“.

وبعد ذلك كشف ديوكوفيتش، في ظل وجود زوجته إيلينا وابنته الصغيرة تارا في المدرجات، أن اليوم يوافق الذكرى السنوية لزواجه، لذا قد يضطر كيريوس إلى الانتظار لفترة أطول قبل العشاء معا.

وقاتل كيريوس بقوة لكنه لم يستطع منع اللاعب الصربي من الفوز بلقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى منذ عام واحد.

وقال ديوكوفيتش: ”تهانينا لك ولفريقك على هذه البطولة المذهلة، أتمنى لك كل التوفيق وأحترمك كثيرا حقا. أعتقد أنك لاعب تنس رائع ورياضي صاحب موهبة مذهلة“.

وأضاف: ”أنا متأكد أننا سنراك كثيرا في المراحل المتقدمة في البطولات الكبرى. لم أعتقد مطلقا أنني سأقول الكثير من الأشياء اللطيفة عنك بالنظر إلى علاقتنا، إنها حقا علاقة صداقة قوية“.

وقال كيريوس، الذي فشل في أن يصبح أول لاعب أسترالي يفوز ببطولة كبرى منذ 20 عاما، إنه لا يعرف ما إذا كان سيعود إلى نهائي ويمبلدون مجددا وقال إن كل ما يريد فعله هو الحصول على إجازة.

وقال كيريوس: ”اعتقدت أنني لعبت بشكل جيد. لقد كانا أسبوعين رائعين بالنسبة لي شخصيا، أنا سعيد حقا بهذه النتيجة، ربما تكون هذه البطولة الأفضل في مسيرتي وأتمنى أن أكون هنا مرة أخرى في يوم من الأيام، لكنني لا أعرف إمكانية حدوث ذلك“.