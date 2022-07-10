ديوكوفيتش يقهر كيريوس وينال بطولة ويمبلدون للمرة الرابعة على التوالي

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه 3/1 على الأسترالي نيك كيريوس اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وفاز ديوكوفيتش 4/6 و6/3 و6/4 و7/6.

ونال ديوكوفيتش لقب بطولة ويمبلدون للمرة الرابعة على التوالي (أعوام 2018، و2019، و2021)، ورفع رصيده إلى 7 ألقاب في ويمبلدون، ليتعادل مع الأمريكي بيت سامبراس، ثاني أكثر لاعب تتويجا باللقب، وبفارق لقب وحيد عن الصربي روجير فيدرر، أكثر لاعب تتويجا بالمسابقة برصيد 8 ألقاب.

وثأر ديوكوفيتش من كيريوس الذي سبق أن فاز مرتين على اللاعب الصربي في المواجهتين السابقتين بينهما.