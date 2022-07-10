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رياضة

ديوكوفيتش يقهر كيريوس وينال بطولة ويمبلدون للمرة الرابعة على التوالي
تاريخ النشر: 10 يوليو 2022 16:16 GMT
تاريخ التحديث: 10 يوليو 2022 16:55 GMT

ديوكوفيتش يقهر كيريوس وينال بطولة ويمبلدون للمرة الرابعة على التوالي

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه 3/1 على الأسترالي نيك كيريوس اليوم الأحد في المباراة النهائية. وفاز ديوكوفيتش 4/6 و6/3 و6/4 و7/6.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش بلقب بطولة ويمبلدون للتنس بعد فوزه 3/1 على الأسترالي نيك كيريوس اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وفاز ديوكوفيتش 4/6 و6/3 و6/4 و7/6.

ونال ديوكوفيتش لقب بطولة ويمبلدون للمرة الرابعة على التوالي (أعوام 2018، و2019، و2021)، ورفع رصيده إلى 7 ألقاب في ويمبلدون، ليتعادل مع الأمريكي بيت سامبراس، ثاني أكثر لاعب تتويجا باللقب، وبفارق لقب وحيد عن الصربي روجير فيدرر، أكثر لاعب تتويجا بالمسابقة برصيد 8 ألقاب.

وثأر ديوكوفيتش من كيريوس الذي سبق أن فاز مرتين على اللاعب الصربي في المواجهتين السابقتين بينهما.

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