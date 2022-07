أنس جابر توضح تصريحاتها بشأن أزمة عدم حصول عائلتها على تأشيرات دخول بريطانيا

حرصت نجمة التنس التونسية أنس جابر، على توضيح تصريحاتها التي سبقت نهائي ويمبلدون بعدم تمكن عائلتها من الحصول على تأشيرات لحضور نهائي بطولة ويمبلدون للتنس في بريطانيا.

وحرمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، يوم السبت، التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا من أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تحرز لقب بطولة كبرى في كرة التنس، بعدما هزمتها في نهائي ويمبلدون الإنجليزية على أرض عشبية 3-6 و6-2 و6-2.

وتعليقا على غياب عائلتها، غرّدت سفارة المملكة المتحدة في تونس، قائلة: ”نتمنى لأنس كل التوفيق في نهائي بطولة ويمبلدون جميعنا في تونس نشجعك. يؤسفنا سماع أن والديك وأختك غير قادرين على الحضور لدعمك، سوف ننظر في هذا الأمر“.

ولكن أنس جابر، قالت في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الفرنسية، عقب المباراة النهائية، إن تصريحاتها تم تأويلها، موضحة: ”قلت ليس لديهم تأشيرات، لم أقل إنهم تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات ورفضوا منحهم إياها“.

وقالت: ”هذا خاطئ تماما، لا حرج في التقدّم (للحصول على التأشيرة). لم يتقدموا أبدا ولم يتم رفضهم أبدا. كتونسي، أنت بحاجة إلى تأشيرة للمجيء إلى المملكة المتحدة، من الواضح أنه لم يكن هناك وقت كافٍ للقيام بذلك. لكن لا، لا، نحن بخير. المملكة المتحدة وتونس جيدتان (تضحك). علاقاتهما جيدة“.

وقالت أُنس مازحة للجماهير بعد خسارتها بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2 ”إيلينا سرقت لقبي“.

وبعدما أخفقت في عبور خط النهاية قالت اللاعبة التونسية ”أردت حقا الفوز بشدة بهذا اللقب. ربما لأنني أردته كثيرا لم أنجح في الظفر به“.

وأضافت وهي تستعرض هاتفها المحمول للجميع ”فعلت كل شيء منذ بداية العام للتركيز على هذه البطولة. أضع صورة جائزة المركز الأول في البطولة على هاتفي، لكن للأسف لم يتحقق الأمر“.

وتقدمت أنس جابر في المجموعة الأولى بنتيجة 6-3، قبل أن تخسر الثانية بنتيجة 6-2، والثالثة بنتيجة 6-2 أيضا، لتخسر اللاعبة التونسية لقب بطولة ويمبلدون للتنس.

"Elena stole my title but it's ok" 😂

What a fantastic tournament Ons Jabeur has had 👏 #BBCTennis #Wimbledon pic.twitter.com/rSbEurcE1I

— BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2022