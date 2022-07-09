إيلينا ريباكينا تفوز بلقب ويمبلدون للتنس وتحرم أُنس جابر من أن تصبح أول بطلة عربية وأفريقية

فازت إيلينا ريباكينا على التونسية أُنس جابر 3-6 و6-2 و6-2 لتصبح أول لاعبة من كازاخستان تفوز بلقب في الفردي ببطولة من الأربع الكبرى في ويمبلدون للتنس اليوم السبت.

وحرمت ريباكينا منافستها التونسية من أن تصبح أول بطلة عربية وأفريقية.

ومع حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في البطولة المقامة على ملاعب عشبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا كانت ريباكينا ستستبعد من ويمبلدون هذا العام لو لم تغير الولاء من روسيا إلى كازاخستان قبل أربع سنوات.

تأهلت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، إثر الفوز على الألمانية تاتيانا ماريا، في مباراة نصف النهائي، بواقع 6-2، 3-6، 6-1.

وباتت أنس جابر أول لاعبة عربية تتأهل إلى نهائي أحد بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وتألقت أنس جابر أمام قرابة 10 آلاف متفرج في الملعب الرئيسي بويمبلدون، وقدمت لقطات رائعة، أمام ”مفاجأة البطولة“ تاتيانا ماريا، التي قاومت كثيرا، وخاصة في المجموعة الثانية.

ودخلت أنس جابر التاريخ، كونها أول عربية، بين الرجال والنساء، تصل لنهائي بطولة ويمبلدون، كما أنها ثاني أفريقية بالتاريخ، بعد الجنوب أفريقية ساندرا رينولدز عام 1960، تحقق هذا الإنجاز.

وتقدمت النجمة التونسية على نظيرتها الكازاخستانية يلينا ريباكينا، ونجحت في الفوز بالمجموعة الأولى بنتيجة (6-3)، قبل أن تعود وتخسر المجموعة الثانية بنتيجة (6-2).

وارتكبت أنس العديد من الأخطاء في المجموعة الثانية، فمنحت الفرصة لريباكينا، التي كسرت إرسال اللاعبة التونسية مرتين خلال هذه المجموعة.

ولم يتمكن الثنائي من قبل من بلوغ دور الثمانية بأي من البطولات الكبرى، قبل هذا الصيف.