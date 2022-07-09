طواف فرنسا: كسر في رقبة متسابق إيطالي بعد اصطدامه العنيف مع مشجع (فيديو)

تعرض الإيطالي دانييل أوس، متسابق فريق توتال إينيرجي لحادث خلال المرحلة الخامسة من طواف فرنسا والتي جمعت بين ليل وأرينبيرغ على مسافة 157 كيلومترا وذلك بعد اصطدامه مع مشجع في أثناء المرحلة.

واصطدم المتسابق الإيطالي بقوة مع المشجع الشاب لكنه أكمل المرحلة وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بكسر في الرقبة وغادر الطواف بشكل نهائي.

Daniel Oss suffered this horrible crash yesterday and still managed to finish the stage. But his team has since said he is out of #TdF2022 after “additional examinations revealed a fracture of a cervical vertebra requiring immobilisation for a few weeks”. pic.twitter.com/Xv9SpCWj52 — Sophie Smith (@SophieSmith86) July 7, 2022

وكان المشجع يأخذ صورا للمتسابقين وانحنى لأخذ صورة لكن المتسابق الإيطالي الذي كان يسير بسرعة اصطدم به برفقة المتسابق النمساوي ميكائيل غوغل والذي تعرض بدوره لكسر في عظم الترقوة وكسر في الحوض.

واضطر المتسابق النمساوي لمغادرة الطواف مباشرة حيث نقل للمستشفى فيما أكمل دانييل أوس المرحلة لنهايتها واكتشف إصابته بكسر في الرقبة بعد إجراء فحوصات طبية.

وقال تيبو بيرليفت طبيب فريق توتال إينيرجي :“ لا تزال إصابته في العنق غير خطيرة ولكنها قد تتفاقم في حالة السقوط الجديد. لذلك لم نرغب في تحمل أي مخاطر. إنها صحته قبل كل شيء“.

كما أصدر فريق المتسابق الإيطالي بيانا أكد من خلاله أن الفحوصات الطبية كشفت عن كسر في العنق يستلزم الراحة لبضعة أسابيع.

وشهدت المرحلة مسارا صعبا حيث جرت في مسالك من الحصى تسبب غالبا مشاكل للمتسابقين أخطرها السقوط والإصابة وأبسطها الأعطاب التقنية في عجلات الدراجة الهوائية.

تألق بوغاتشر

وتشهد النسخة الحالية من طواف فرنسا استمرار تألق السلوفيني تادي بوغاتشر متسابق فريق الإمارات الذي توج بالمرحلتين السادسة والسابعة وأصبح يتصدر الترتيب العام والقميص الأصفر.

ويتقدم تادي بوجار على الدانماركي جوناس فينغارد بفارق 35 ثانية وعلى البريطاني جيرانت توماس بدقيقة و10 ثوان في الترتيب العام.

ويسعى متسابق فريق الإمارات السلوفيني تادي بوغاتشر للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد الفوز في نسختي 2020 و2021.