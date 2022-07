طواف فرنسا: كسر في رقبة متسابق إيطالي بعد اصطدامه العنيف مع مشجع (فيديو)

تعرض الإيطالي دانييل أوس، متسابق فريق توتال إينيرجي لحادث خلال المرحلة الخامسة من طواف فرنسا والتي جمعت بين ليل وأرينبيرغ على مسافة 157 كيلومترا وذلك بعد اصطدامه مع مشجع في أثناء المرحلة.

واصطدم المتسابق الإيطالي بقوة مع المشجع الشاب لكنه أكمل المرحلة وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بكسر في الرقبة وغادر الطواف بشكل نهائي.

Daniel Oss suffered this horrible crash yesterday and still managed to finish the stage. But his team has since said he is out of #TdF2022 after “additional examinations revealed a fracture of a cervical vertebra requiring immobilisation for a few weeks”. pic.twitter.com/Xv9SpCWj52

