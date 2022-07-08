ديوكوفيتش يضرب موعدًا مع كيريوس في نهائي ويمبلدون بعد فوزه على كاميرون نوري

ضرب نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول موعدًا مع نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون للتنس بعدما تعافى من بداية سيئة ليفوز على البريطاني كاميرون نوري بنتيجة 2-6 و6-3 و6-2 و6-4، اليوم الجمعة.

ولمدة ساعة على الملعب الرئيس في أجواء مشمسة أدهش نوري منافسه الحاصل على 20 لقبًا كبيرًا، وكاد أن يحقق مفاجأة في أول ظهور له بالدور قبل النهائي لبطولة كبرى.

واستفاد نوري من تشجيع الجماهير صاحبة الضيافة ليستغل أخطاء ديوكوفيتش، ويفوز بخمسة أشواط متتالية، ويحسم المجموعة الأولى لصالحه.

لكن ديوكوفيتش، الساعي للفوز بلقبه الرابع على التوالي في ويمبلدون والسابع إجمالًا، استفاق ليستعيد مستواه المعروف وبدأ تدريجيًا في السيطرة على المباراة.

ومن اللحظة التي كسر فيها اللاعب الصربي إرسال نوري في الشوط الثامن من المجموعة الثانية بدأت المباراة تسير في اتجاه واحد.

وقاتل نوري في المجموعة الرابعة لكنه لم يستطع منع ديوكوفيتش من بلوغ النهائي 32 له في البطولات الكبرى وهو رقم قياسي في تنس الرجال.

ويقف الأسترالي نيك كيريوس، الذي صعد للنهائي بعد انسحاب منافسه الإسباني المصاب رافائيل نادال من الدور قبل النهائي، بين ديوكوفيتش البالغ من العمر 35 عامًا ولقبه 21 في البطولات الكبرى.