بعد تألقها في ويمبلدون.. تونس تعد لاستقبال شعبي ورسمي "لوزيرة السعادة" أنس جابر

قال‭‭‭ ‬‬‬وزير الرياضة التونسي‭‭‭ ‬‬‬اليوم الجمعة إن تونس ستنظم استقبالا رسميا وشعبيا لنجمة التنس أنس جابر الملقبة باسم ”وزيرة السعادة“ بعد أن أصبحت أول عربية تصل إلى نهائي الفردي في بطولة ويمبلدون وقدمت صورة مشرقة للغاية عن بلدها.

كما أصبحت المصنفة الثالثة البالغ عمرها 27 عاما أول أفريقية تبلغ مباراة حسم اللقب في نادي عموم إنجلترا بعد فوزها على صديقتها المقربة الألمانية تاتيانا ماريا 6-2 و3-6 و6-1 يوم الخميس.

وقال وزير الرياضة كمال دقيش: ”التونسيون نسوا مشاكلهم وكلهم فخورون بأنس.. إنها حقا وزيرة السعادة“.

ويعاني التونسيون من وضع اقتصادي سيىء وسط أزمة سياسية حادة منذ سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة التنفيذية وحل البرلمان.

لكن نجاحات نجمة التنس جعلت الكثير من التونسيين ينسون أوقاتهم العصيبة لبعض الوقت ومنحتهم جرعات أمل وكثيرا من الفخر.

وعن ذلك قال المشجع التونسي منير القروي (47 عاماً): ”لقد أسعدتنا حتى في الظروف الاقتصادية التي نعيشها الآن“ مضيفاً أن جابر ”أظهرت للعالم صورة جميلة لتونس“.

وقال خليفة الحاج بلقاسم (38 عاما): ”لم يكن لدي حب خاص لهذه اللعبة، ولكن منذ أن بدأت أنس جابر في اللعب، كنت أشاهدها طوال الوقت. لقد جعلتنا نحب التنس“.

وقال دقيش: ”سيكون هناك استقبال رسمي على أعلى مستوى واستقبال جماهيري شعبي لأنس عند عودتها إلى تونس“.

وقال الوزير إنه سيسافر إلى لندن لحضور نهائي ويمبلدون يوم السبت.

وكانت أُنس رائدة في منطقتها طوال مسيرتها حيث أصبحت العام الماضي أول عربية تفوز بلقب في بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات وأول لاعبة تدخل قائمة أول عشر لاعبات في قائمة التصنيف العالمي وأول من يصل إلى دور الثمانية في ويمبلدون.

وصعدت إلى مستوى أعلى هذا العام وتعترف بأنها وضعت نصب عينيها الفوز بلقب ويمبلدون وهي مفاجأة بالنظر إلى أنها عندما كانت طفلة تتعلم اللعبة لم تشاهد ملعبا عشبيا وحيدا وكان كل طموحها الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة مستقبلا.

وقالت أُنس: ”بدأ الحلم نوعا ما العام الماضي عندما استمتعت باللعب هنا واستمتعت بالجمهور“.

وقال وزير الرياضة التونسي إن أنس جابر تلعب دورا كبيرا في تقديم صورة مشرقة لتونس في العالم ”وهي سفيرة حقيقية لتونس.. ونحن نريد أن نعطي شكلا قانونيا لمنصب السفيرة“.

وقال مشجع آخر يدعى مروان النوري (32 عاماً): ”إنها تبعث برسالة إلى الشباب مفادها أنه عندما تثق بنفسك وتضع هدفاً في حياتك، يمكنك الوصول إليه“.