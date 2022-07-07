نادال ينسحب من نصف نهائي ويمبلدون لينتهي أمله بالتتويج بكل الألقاب الكبرى في عام واحد

تبددت آمال رفائيل نادال في تحقيق إنجاز نادر بالتتويج بالألقاب الأربعة الكبرى بالتنس في عام ميلادي واحد اليوم الخميس بعد أن أعلن اللاعب الإسباني انسحابه من مواجهة مرتقبة أمام الأسترالي نيك كيريوس في قبل النهائي بسبب إصابة بالبطن.

وقال نادال (36 عاما) صاحب الرقم القياسي بالحصول على 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى: ”أضطر للانسحاب لمعاناتي من آلام البطن“.

وأضاف: ”لا أتخيل الفوز بمباراتين مع هذا الألم، بالنسبة لي السعادة أهم من اللقب رغم أن الجميع يعرفون حجم الجهد الذي بذلته لأنني لا يمكنني المخاطرة بالغياب عن الرياضة لشهرين أو ثلاثة أشهر“.

واختتم: ”أنا حزين جدا“.

وتوج نادال بلقبي أستراليا وفرنسا المفتوحة هذا العام وكان يحلم بأن يصبح أول لاعب منذ رود ليفر في 1969 يكمل التتويج بالألقاب الأربعة الكبرى في عام واحد.

وبانسحاب نادال أصبح كيريوس أول أسترالي يبلغ نهائي الرجال في نادي عموم إنجلترا منذ مارك فيليبوسيس عام 2003.