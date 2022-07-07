لاعبة السلة الأمريكية بريتني جرينر تقر بحيازة مادة مخدرة خلال تواجدها في روسيا

أقرت نجمة كرة السلة الأمريكية بريتني جرينر بالذنب أمام محكمة روسية، اليوم الخميس، فيما يتعلق باتهامها بحيازة مادة مخدرة، مما قد يعرضها للسجن لمدة ربما تصل إلى عشر سنوات، لكنها قالت إنها لم تخالف القانون عن عمد.

وناشدت أسرة جرينر الرئيس الأمريكي جو بايدن لتكثيف الجهود من أجل إطلاق سراح لاعبة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات.

وقالت جرينر بالإنجليزية قبل ترجمة أقوالها للمحكمة إلى الروسية: ”أود أن أقر بالذنب. لكنني لم أقصد. لم أرغب في مخالفة القانون“.

وأضافت: ”أريد أن أدلي بشهادتي في وقت لاحق. أحتاج وقتا للاستعداد لذلك“.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة المحاكمة الثانية في 14 يوليو تموز.

وألقت السلطات القبض على جرينر في فبراير شباط في مطار شيريميتييفو بموسكو وبحوزتها خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، وهي مادة مخدرة محظور تداولها في البلاد، وظلت محتجزة منذ ذلك الوقت.

وأثار اعتقال جرينر المخاوف من أن موسكو قد تستخدم اللاعبة الحاصلة على ميدالية ذهبية مرتين في التفاوض من أجل إطلاق سراح مواطن روسي رفيع المستوى محتجز في الولايات المتحدة.

وتقول السلطات الروسية إنه لا أساس لاعتبار أن القبض على جرينر مخالف للقانون، وإن القضية المرفوعة عليها ليست سياسية رغم علاقات موسكو المتوترة مع واشنطن بسب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، إن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة أمر صعب، وطالب بأن تتوقف واشنطن عن الحديث عن مصير جرينر.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن جرينر يمكنها الاستئناف على الحكم فور صدوره، أو التقدم بطلب للعفو بعد ذلك.