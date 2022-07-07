محكمة التحكيم الرياضية ترفض طعنا ضد قرار استبعاد ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي

رفضت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الخميس، الطعن الذي تقدم به الاتحاد الدنماركي للخماسي الحديث ضد قرار الاتحاد الدولي للرياضة باستبعاد ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي بداية من 2028.

وفي نوفمبر تشرين الثاني 2021، قرر الاتحاد الدولي للخماسي الحديث استبعاد ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي بداية من دورة لوس أنجليس الصيفية في 2028، بعد أن ضربت مدربة ألمانية حصانا بقبضة يدها بعد رفض الحيوان القفز فوق أحد السدود في أولمبياد طوكيو ما تسبب في انتقادات للرياضة.

وفي فبراير شباط الماضي، طلب الاتحاد الدنماركي للخماسي الحديث من محكمة التحكيم الرياضية إلغاء قرار الاتحاد الدولي قائلا، إن الأخير لا يملك حق استبعاد ركوب الخيل، وإنه خالف بقراره القواعد وميثاق الشرف.

وقالت المحكة في بيان اليوم الخميس: ”بعد النظر في كافة الأدلة التي قدمت رفضت محكمة التحكيم الرياضية الطعن، وأيدت استمرار صلاحية القرار محل الطعن“.

ودخلت منافسات الخماسي الحديث البرنامج الأولمبي في ألعاب ستوكهولم في 1912 وهي تتألف من خمس مسابقات، هي: الرماية والسلاح والسباحة وقفز السدود بالخيول واختراق الضاحية.