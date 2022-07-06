حرمان الأسطورة يوليمار روخاس من الوثب الطويل ببطولة العالم بسبب "حذاء خاطئ"

ستغيب الفنزويلية يوليمار روخاس، صاحبة الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي، عن منافسات الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى هذا الشهر بعد إلغاء رقمها التأهيلي 6.93 متر لاستخدام حذاء غير مصرح به.

وتخطت بطلة العالم مرتين متتاليتين في الوثب الثلاثي الرقم التأهيلي بالوثب الطويل في يونيو/ حزيران في منافسات بمدينة وادي الحجارة وفقا للاتحاد الدولي لألعاب القوى لكنها ارتدت حذاء غير مسموح به في المنافسات.

وأضاف الاتحاد الدولي في بيان ”حاولت السيدة روخاس المنافسة في الوثب الطويل بعد هذا الحدث للتأهل لبطولة العالم في أوريغون 2022 لكن الإصابة منعتها“.

ويسمح بأن يبلغ سُمك نعل الحذاء 20 مليمترا بحد أقصى في الوثب الطويل و25 مليمترا في الوثب الثلاثي.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من ممثل لروخاس الطامحة لتحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي في الوثب الثلاثي.

وتابع الاتحاد الدولي ”ندرك شعور السيدة روخاس وجمهورها بخيبة أمل لكننا نتطلع لمشاهدتها تنافس في الوثب الثلاثي في أوريغون 2022 وأن تتأهل للمسابقتين في العام المقبل ولبطولة العالم بودابست 2023“.

وتنطلق بطولة العالم في يوجين بأوريغون يوم الـ15 من يوليو/ تموز.

وأصبحت روخاس رياضية مرموقة على مستوى العالم منذ فوزها بفضية أولمبياد ريو دي جانيرو في 2016 قبل فوزها ببطولة العالم خارج القاعات في العام التالي ثم تكرار الإنجاز في الدوحة في 2019.