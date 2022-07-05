أُنس جابر تجتاز بوزكوفا وتبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون لأول مرة

تعافت التونسية أُنس جابر المصنفة الثالثة، وهي أعلى اللاعبات تصنيفا في منافسات السيدات، من خسارة أول مجموعة في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام لتفوز على التشيكية ماري بوزكوفا 3-6 و6-1 و6-1 اليوم الثلاثاء وتبلغ قبل نهائي البطولات الأربع الكبرى لأول مرة في مسيرتها.

ومنذ خروجها من الدور الأول في رولان جاروس هذا العام عقب هزيمة مفاجئة، فازت أُنس جابر في 10 مباريات متتالية على الملاعب العشبية، بعد أن وصلت إلى نادي عموم إنجلترا وهي تحمل لقبا واحدا في برلين خلال فترة الاستعداد للبطولة.

وتلعب أُنس حاليا وهي تحمل أعلى تصنيف عالمي لها وهو المركز الثاني، وستلتقي بعد ذلك بصديقتها الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 على العالم، والتي تغلبت في وقت سابق على زميلتها الألمانية يوله نيماير وذلك بحثا عن مكان في نهائي يوم السبت.

وقالت أُنس إنه سيكون من الصعب عليها اللعب أمام صديقتها ماريا، التي عادت من إجازة الأمومة الصيف الماضي فقط بعد أن أنجبت ابنتها الثانية ووصلت إلى الدور قبل النهائي لأول مرة في المحاولة السابعة والأربعين.

وقالت أُنس ”أحب تاتيانا كثيرا وعائلتها رائعة حقا. إنها صديقة رائعة، أنا سعيدة حقا من أجلها لأنها في قبل النهائي.

”إنها واحدة من الأمثلة التي أتمنى أن تتطلع إليها اللاعبات، لأنها عانت حقا من أجل اللعب والفوز في البطولات الأربع الكبرى والنظر إليها الآن.

”إنها في الدور قبل النهائي بعد أن أنجبت طفلتين. إنها قصة رائعة حقا“.

ولم تكن قصة أُنس البالغة من العمر 27 عاما أقل روعة حيث أصبحت أول عربية تصل إلى قبل النهائي في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى، وتسعى لتصبح أول امرأة من أفريقيا تفوز ببطولة كبرى.

ومع وصولها إلى دور الثمانية في ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي، لم تخسر أُنس أي مجموعة في أول أربعة أدوار، ولم تسمح للمنافسات بالركون إلى الهدوء بفضل سلسلة من ضربات الإرسال القوية والضربات الأمامية القوية والضربات اللولبية المتقنة والتسديدات الرائعة خلف المنافسات.

واستخدمت أُنس الكثير من التسديدات الساقطة في المراحل الأولى من المجموعة الأولى ضد بوزكوفا لكن التشيكية البالغة من العمر 23 عاما استطاعت قراءة المشهد جيدا وحدت من الأسلحة الرئيسية للاعبة التونسية قبل أن تتمكن اللاعبة التونسية من الفوز عليها في النهاية.