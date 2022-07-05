ديوكوفيتش ينتفض أمام سينر ليتأهل إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس

بدا أن نوفاك ديوكوفيتش سيتعرض لضربة أخرى في عامه المضطرب، لكنه أنقذ نفسه ليتمسك بالمنافسة على لقبه الرابع على التوالي في بطولة ويمبلدون للتنس، بتحويل تأخره بمجموعتين إلى فوز على الإيطالي يانيك سينر، اليوم الثلاثاء.

وكان اللاعب الصربي المصنف الأول في مأزق أمام الشاب سينر، البالغ 20 عاما، قبل أن ينتفض ليفوز 5-7 و2-6 و6-3 و6-2 و6-2.

وفي النهاية لم يكن هناك مفر من تفوق اللاعب البالغ عمره 35 عاما في المعركة الشرسة، ليبلغ الدور قبل النهائي للمرة 43 في البطولات الأربع الكبرى ورقم 11 في ويمبلدون.

🚨🎾 دجوكوفيتش بـ"ريمونتادا" مثيرة يٌقصي سينر ويصعد إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس#ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/0qtKTPUBg5 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 5, 2022

ولم يتمكن ديوكوفيتش من إضافة اللقب 20 إلى سجله في البطولات الأربع الكبرى هذا العام بعد ترحيله من أستراليا لعدم الحصول على تطعيم ضد كوفيد-19، وعقب الخسارة من رفائيل نادال في دور الثمانية بفرنسا المفتوحة.

لكنه حافظ على فرصه في مواجهة نادال المصنف الثاني في نهائي الأحد، عقب صحوة مذهلة وهي المرة السابعة في مسيرته التي يحول فيها تأخره في أول مجموعتين إلى انتصار.

وأظهر سينر المصنف العاشر، الذي كان يطمح للسير على نهج مواطنه ماتيو بريتيني الذي بلغ نهائي العام الماضي، أنه مرشح للفوز في البطولات الكبرى بالمستقبل، لكنه اصطدم بديوكوفيتش الشرس.