ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط.. الجزائر تتصدر عربيا ومصر في المركز الثاني

أحرزت مصر ذهبيتين في دورة ألعاب البحر المتوسط ،يوم الاثنين، فيما حصدت كل من الجزائر وسوريا ذهبية في رفع الأثقال.

ونال المصري سيف عيسى، صاحب برونزية ألعاب طوكيو، ذهبية وزن 80 كيلوغراما في التايكوندو على الرغم من أنه خاض مواجهتي الدور قبل النهائي والنهائي وهو مصاب.

وذهبت برونزية الوزن ذاته إلى التونسي فراس قطوسي.

وحصدت المغربية فاطمة الزهراء أبو فارس فضية وزن فوق 67 كيلوغراما، فيما حقق مواطنها عمر لكحل فضية منافسات تحت 58 كيلوغراما، ونالت المصرية آية شحاتة برونزية منافسات 67 كيلوغراما.

وحصد محمد السيد ذهبية منافسات سلاح سيف المبارزة بعد فوزه على الإيطالي فالريو كومو في النهائي.

وفي منافسات رفع الأثقال، نال الجزائري وليد بيداني ذهبية منافسات الخطف في وزن أكثر من 102 كيلوجرام، فيما ذهبت الفضية إلى السوري معن أسعد، وحصد المصري أحمد جابر البرونزية.

وفي النتر، تبادل بيداني وأسعد الأدوار، إذ نال الرباع السوري الذهبية فيما ذهبت الفضية إلى رباع الجزائري، وحصد جابر البرونزية الثانية.

وحقق المصري أحمد سيد برونزية منافسات النتر في وزن 102 كيلوجرام، بينما نال التونسي أيمن باشا فضية منافسات الخطف في الوزن ذاته.

وتمكن الجزائريان أسامة سحنون وجواد صيود من تعزيز حصيلة السباحة الجزائرية بميداليتين برونزيتين في 50 مترا سباحة حرة و200 متر فراشة على الترتيب.

وانتزع المغرب برونزية منافسات كرة القدم بعد الفوز 4-2 على تركيا.

ترتيب دورة ألعاب البحر المتوسط

وتتصدر الجزائر ترتيب العرب إذ تحتل المركز الرابع برصيد 20 ذهبية، ثم مصر في المركز السادس ولها 13 ذهبية.

وانتزعت إيطاليا صدارة الترتيب العام برصيد 44 ذهبية متفوقة بذهبيتين على تركيا التي تراجعت للمركز الثاني، فيما تحتل فرنسا المركز الثالث بعد حصد 20 ذهبية.

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