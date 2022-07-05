لاعبة السلة الأمريكية غرينر تطالب الرئيس بايدن بمساعدتها لنيل الحرية في روسيا

طلبت بريتني غرينر نجمة كرة السلة الأمريكية من الرئيس الأمريكي جو بايدن الدفاع عنها في رسالة مفعمة بالمشاعر إلى البيت الأبيض يوم الاثنين في ظل استمرار احتجازها في روسيا بتهم تتعلق بالمخدرات.

وخضعت غرينر، التي اُحتجزت في مطار موسكو في 17 فبراير شباط بداعي حيازتها خراطيش سجائر إلكترونية تحتوي على زيت الحشيش، للمحاكمة يوم الجمعة، وقد تواجه عقوبة تصل إلى السجن لعشر سنوات.

وتأتي القضية على خلفية التوتر الشديد بين موسكو وواشنطن بشأن الصراع في أوكرانيا. ويقول مسؤولون أمريكيون إن غرينر مظلومة.

وكتبت غرينر في رسالة ”بما أنني أجلس هنا في سجن روسي، وحيدة مع أفكاري ودون حماية زوجي أو عائلتي أو أصدقائي أو القميص الأولمبي أو أي إنجازات، أشعر بالرعب من أن أكون هنا إلى الأبد“.

وأضافت ”في الرابع من يوليو (يوم الاستقلال الأمريكي)، تكرم عائلتنا عادة أولئك الذين قاتلوا من أجل حريتنا، ومنهم والدي الذي كان من قدامى المحاربين في حرب فيتنام“.

”من المؤلم التفكير في الطريقة التي أحتفل بها عادة بهذا اليوم لأن الحرية تعني شيئا مختلفا تماما بالنسبة لي هذا العام“.

وترتبط غرينر باللعب في دوري السلة الأمريكي للسيدات، لكنها لعبت أيضا لعدة سنوات في روسيا.

وتعرضت غرينر لاتهام خلال أول جلسة بأنها حاولت بشكل متعمد توريد زيت الحشيش إلى روسيا. وحدد القاضي يوم الخميس للجلسة المقبلة.

وقالت غرينر للرئيس الأمريكي ”أدرك أنك تتعامل مع الكثير، لكن من فضلك لا تنسني أنا والمحتجزين الأمريكيين الآخرين. من فضلك افعل كل ما في وسعك لإعادتنا إلى الوطن“.