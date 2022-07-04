نادال يتغلب على زاندشولب ويتأهل لربع نهائي ويمبلدون

قطع الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني عالميا، خطوة أخرى نحو الجمع بين ألقاب البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد عندما حجز مكانه في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس، اليوم الإثنين، بانتصاره على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب بنتيجة 6/4 و6/2 و7/6.

واكتفى نادال بالفوز بلقبين في نادي عموم إنجلترا من بين 22 لقبا له في البطولات الكبرى، لكنه دخل بطولة العام الحالي بعد الفوز بأستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في عام واحد للمرة الأولى في مسيرته.

أصبحت بطولة داخل القاعات.. ديوكوفيتش ينتقد مواعيد مباريات ويمبلدون https://t.co/oT44BzhhzV pic.twitter.com/Gbg9xrgiAd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 4, 2022

وإذا حقق نادال لقبه الثالث في ويمبلدون والأول منذ 2010، ولقب أمريكا المفتوحة، سيكون أول من يجمع بين ألقاب البطولات الكبرى في موسم واحد منذ الأسترالي رود ليفر في 1969.

وكسر نادال إرسال منافسه المصنف 21 خمس مرات في الملعب الرئيسي، اليوم الإثنين، وسيطر على المباراة منذ البداية وحتى النهاية ليحسم تأهله في ساعتين و21 دقيقة.

وحصل نادال على حسم فرصة المواجهة عند التقدم 5-3 في المجموعة الثالثة، لكن اللاعب البالغ عمره 36 عاما خسر إرساله قبل أن يكمل المهمة في الشوط الفاصل.

ويلعب نادال ضد الأمريكي تيلور فريتز المصنف 11 في البطولة من أجل مكان في الدور قبل النهائي الذي يقام يوم الجمعة.

ديوكوفيتش يتغلب على ريتهوفن ويلاقي جانيك سينر في ربع نهائي ويمبلدون https://t.co/bn2fdyqLGo pic.twitter.com/snNz3niDTX — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) July 3, 2022

وسبق أن نال نادال لقب بطولة ويمبلدون مرتين عامي 2008 و2010.

وحال فوز نادال ببطولة ويمبلدون فإن هذه ستكون الثالثة التي يجمع فيها اللاعب الإسباني بطولتي ويمبلدون ورولان غاروس.

ومن المقرر أن يلعب نادال في ربع النهائي مع الأمريكي تايلور فريتز، في حين يلعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش مع الإيطالي جانيك سيلر، والبلجيكي ديفيد جوفين مع البريطانية كاميرون نوري، على أن يلعب الأسترالي نيك كيريوس أمام التشيلي كريستيان غارين.