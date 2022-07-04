تأهل سيمونا هاليب وأنيسيموفا وتومليانوفيتش لدور الثمانية في ويمبلدون

قدمت سيمونا هاليب البطلة السابقة أداء رائعا في عودتها إلى الملعب الرئيسي، اليوم الاثنين، لتسحق الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الرابعة بنتيجة 6/1 و6/2، وتبلغ دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس.

وفي ظهورها الأول على الملعب الرئيسي منذ انتصارها على سيرينا وليامز في نهائي 2019، قدمت اللاعبة الرومانية المصنفة 16 في البطولة أداء رائعا.

وسددت هاليب 17 ضربة ناجحة، وكسرت إرسال بادوسا خمس مرات لتحسم المواجهة في ساعة واحدة.

وقالت هاليب: ”إنه المكان الذي أردت أن أكون فيه اليوم. أعتقد أنني قدمت أداء رائعا. مواجهة (بادوسا) صعبة دائما، فهي لاعبة رائعة“.

وأضافت: ”كنت متوترة قبل المباراة، لكني استمتعت بالعودة إلى الملعب الرئيسي أمام هذه الجماهير الرائعة، والتي تشجعني دائما. من الرائع أن أعود إلى هنا“.

وجاءت نتائج هاليب مخيبة في البطولات هذا الموسم، لكنها أصبحت واحدة من المرشحات للقب في ويمبلدون إذ لم تخسر أي مجموعة في البطولة.

وقالت هاليب التي غابت عن نسخة العام الماضي للإصابة، فيما ألغيت البطولة في 2020 بسبب كوفيد-19: ”أنا سعيدة بالأداء الذي أقدمه في البطولة حتى الآن. الأمر يتحسن في كل يوم“.

وأتمت: ”أتطلع لخوض المباراة المقبلة وتقديم أفضل ما لدي مثل اليوم“.

وخسرت هاليب أربعة أشواط فقط في المواجهة الوحيدة السابقة ضد بادوسا في مدريد في أبريل، وتحولت مواجهتهما الثانية إلى مباراة للنسيان للاعبة الإسبانية التي تغلبت على البطلة السابقة بترا كفيتوفا في الدور السابق.

وخسرت هاليب، المصنفة الأولى عالميا سابقا والتي أحرزت لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2018، ثلاث نقاط فقط عند امتلاك الإرسال، فيما كسرت إرسال منافستها الإسبانية ثلاث مرات لتحسم المجموعة الأولى في 22 دقيقة.

وأنقذت بادوسا ثلاث فرص لكسر إرسالها وحافظت عليه في الشوط الرابع من المجموعة الثانية، لكن هاليب أظهرت قدرة كبيرة على تغطية جميع أرجاء الملعب وقدمت أداء ثابتا من عند الخط الخلفي لتكسر إرسال منافستها وتقترب من حسم المباراة.

وكسرت هاليب إرسال بادوسا مرة أخرى وحسمت المباراة من الفرصة الثالثة عندما أطاحت بادوسا بضربة أمامية خارج الملعب لترتكب 21 خطأ سهلا.

وتلعب هاليب ضد الأمريكية أماندا أنيسيموفا من أجل مكان في الدور قبل النهائي يوم الخميس.

تأهل أنيسيموفا

وانتهت مسيرة هارموني تان المذهلة في ظهورها الأول ببطولة ويمبلدون للتنس بعدما خسرت اللاعبة الفرنسية 6/2 و6/3 أمام الأمريكية أماندا أنيسيموفا في الدور الرابع للمسابقة، اليوم الاثنين.

ونجحت تان المصنفة 115 عالميا في الفوز بشكل مفاجئ على سيرينا وليامز، الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى في اليوم الثاني للمسابقة، قبل أن تشق طريقها وتحقق فوزين جديدين.

لكن أداء تان لم يكن قريبا من منافستها أنيسيموفا البالغ عمرها 20 عاما، والتي تملك ضربات قوية من الخط الخلفي، لتنتهي المواجهة بينهما في 74 دقيقة.

وستلعب أنيسيموفا البالغ عمرها 20 عاما، وهي آخر أمريكية باقية في منافسات فردي السيدات، مع سيمونا هاليب بطلة المسابقة في 2019.

إنجاز تومليانوفيتش

وأصبحت أيلا تومليانوفيتش أول أسترالية في أكثر من عقدين من الزمن تبلغ دور الثمانية في بطولة ويمبلدون للتنس مرتين متتاليتين، عندما تغلبت على أليز كورنيه بنتيجة 4/6 و6/4 و6/3.

وكانت اللاعبة الأسترالية غير المصنفة انتصرت على كورنيه في ثلاث مجموعات في نسخة العام الماضي، ولم تكن الأمور مختلفة اليوم الاثنين، حيث واصلت كل لاعبة كسر إرسال منافستها.

ومع تقدم كورنيه 4/2 في المجموعة الأولى، شهدت الأشواط الستة التالية تبادل كسر الإرسال.

ورغم أن اللاعبة الفرنسية البالغ عمرها 32 عاما حسمت المجموعة الأولى لصالحها خلال تلك الفترة، تحول كسر الإرسال إلى عادة حيث تكرر الأمر 16 مرة في المباراة، إذ تفوقت تومليانوفيتش 9/7 في تلك المواجهة.

وبعد إنقاذ كورنيه، التي أنهت سجل انتصارات إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا عند 37 مباراة متتالية، أول فرصتين للفوز بالمباراة، استمتعت الجماهير بتبادل الضربات في 26 تسديدة متتالية.

وانتهت السلسلة بإعادة كورنيه الكرة في الشباك، لتسقط على ظهرها حيث تملكها الإرهاق في المباراة التي امتدت لساعتين ونصف الساعة.

وبعد ذلك بلحظات كادت تومليانوفيتشن، المصنفة 44 عالميا، أن تقفز فوق الشباك عندما سددت ضربة ناجحة حسمت تأهلها إلى دور الثمانية.

وبمجرد إعلان فوزها بكت تومليانوفيتش التي ستواجه القازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة 17 في البطولة.