تايلور فريتز يعادل إنجاز والدته ويصل إلى دور الثمانية في ويمبلدون

قبل الوصول إلى اليوم الإثنين، لم يكن تايلور فريتز المصنف 11 في بطولة ويمبلدون أفضل لاعب تنس حتى في عائلته، لكن بعد أداء قوي نجح في بلوغ دور الثمانية على الملاعب العشبية ومعادلة إنجاز والدته.

وفاز فريتز 6/3 و6/1 و6/4 على جيسون كوبلر الصاعد من التصفيات، ليعادل إنجاز والدته كاثي ماي التي وصلت إلى دور الثمانية في ثلاث بطولات كبرى خلال سبعينيات القرن الماضي.

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وقال فريتز البالغ عمره 24 عاما قبل الخروج من الملعب ”أول مرة أبلغ فيها دور الثمانية ببطولة كبرى. هذا أمر كبير حقا“.

وأضاف: ”أنا فخور أني نجحت في تحقيق هذا الانتصار في الرابع من يوليو (يوم الاستقلال في الولايات المتحدة) لكوني من أمريكا“.

وقدم فريتز عرضا رائعا في الواقع وكان الطرف الأفضل من البداية ولم تكن النتيجة محل شك مع التقدم في سير المباراة.

وكان الأسترالي كوبلر، الصاعد من التصفيات، قد كتب قصة نجاحه في وقت سابق بالوصول إلى الأسبوع الثاني في البطولة. وخضع كوبلر خلال مسيرته لست جراحات في الركبة.

ويشتهر كوبلر باسم ”نادال الذي يلعب بيده اليمنى“، لكن مع فوز فريتز اليوم فإنه قد يلعب في دور الثمانية مع رافائيل نادال الحقيقي والمصنف الثاني في البطولة. ويلعب نادال مع بوتيك فان دي زاندشلوب في وقت لاحق اليوم.

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تأهل كيريوس

تأهل نيك كيريوس إلى دور الثمانية في بطولة كبرى للتنس لأول مرة في سبع سنوات بعدما تعافى من بداية متوسطة وفاز على الأمريكي براندون ناكاشيما في مباراة من خمس مجموعات في ويمبلدون.

ومع استمرار الحديث عن فوز كيريوس في مباراة متوترة على ستيفانوس تيتيباس في الدور الرابع، ظهر اللاعب الأسترالي بسلوك أفضل في الملعب الرئيسي خلال انتصاره اليوم 4/6 و6/4 و7/6 و3/6 و6/2.

وسيصبح كيريوس على موعد مع التشيلي كريستيان غارين غير المصنف في دور الثمانية، وسيملك فرصة ذهبية لتحقيق نتيجة أفضل من وصوله إلى دور الثمانية في ظهوره الأول في ويمبلدون في 2014.

وبعد التخلص من ذكريات مباراة السبت، حيث تعرض كيريوس لاتهام من تيتيباس بالتنمر، جعل اللاعب الأسترالي مستواه في التنس يتحدث عنه أمام ناكاشيما البالغ عمره 20 عاما.

والشيء الذي بدا أنه أزعج كيريوس المصنف 40 عالميا في المجموعة الأولى يرتبط بمعاناته من إصابة في الكتف.

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وبعد ضربتين أماميتين خاطئتين أثناء التأخر 5/4، فاز ناكاشيما بالمجموعة الافتتاحية.

وكسر كيريوس إرسال منافسه ليتقدم 2/1 في المجموعة الثانية، وبعد الخضوع لعلاج في الكتف، أدرك اللاعب الأسترالي التعادل.

ولعب ناكاشيما بتركيز كبير في المجموعة الثالثة وكان على بعد نقطتين من الفوز أثناء امتلاك كيريوس ضربات الإرسال والنتيجة 5/4.

لكن هذه المرة تخلص كيريوس من المشكلة وتألق ووصل إلى شوط فاصل ونجح في حسمه بمهارة.

وتراجع أداء كيريوس بشكل مفاجئ وخسر إرسال مرتين متتاليتين في المجموعة الرابعة، ليصل ناكاشيما بالمباراة إلى مجموعة فاصلة.

وامتلك كيريوس ضربات الإرسال وكان يحتاج إلى الفوز لحسم المباراة لكنه تأخر 30/0 قبل أن يتعافى وينتزع بطاقة التأهل.

تأهل كريستيان غارين

انتفض التشيلي كريستيان غارين بشكل مذهل بعد خسارة أول مجموعتين والتأخر 3/0 وأنقذ فرصتين لحسم المباراة قبل أن يفوز على الأسترالي أليكس دي مينو في مباراة مثيرة من خمس مجموعات في ويمبلدون، ليبلغ دور الثمانية في بطولة كبرى لأول مرة.

وفاز غارين في النهاية بنتيجة 2/6 و5/7 و7/6 و6/4 و7/6 بعد أربع ساعات و34 دقيقة من الأداء الرائع وسط تحية كبيرة من المشجعين في الملعب رقم 2 بالملاعب العشبية.

وتبادل اللاعبان الضربات القوية إلى جانب التنوع أيضا في الضربات الساقطة واللقطات المميزة خلال المباراة المثيرة.

واعتقد دي مينو أنه يسير في طريقه لتحقيق الانتصار بعد الفوز بأول مجموعتين وأول ثلاثة أشواط في المجموعة الثالثة.

لكن غارين قاتل بكل قوة وفاز بهذه المجموعة بعد شوط فاصل، ثم أدرك التعادل بالفوز بالمجموعة الرابعة.

وأنقذ غارين فرصتين لحسم المباراة أثناء التأخر 5/4 قبل أن يصل إلى شوط فاصل وينتزع بطاقة التأهل لدور الثمانية وسيواجه نيك كيريوس.